Von: Björn Jahner | 08.01.23

HUA HIN: Nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Tipanan Sirichana gehörte Prachuap Khiri Khan zu den Provinzen, die in den ersten zehn Monaten des Vorjahres am meisten Geld mit dem Tourismus verdienten.

Von Januar bis Oktober 2022 erwirtschaftete Prachuap Khiri Khan 854 Millionen Baht aus dem Tourismus, die neunthöchste Summe aller Provinzen Thailands. Phuket war mit einigem Abstand der Spitzenreiter im Tourismusgeschäft und nahm über 127 Milliarden Baht ein.



An zweiter Stelle folgte Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand mit 13 Mrd. Baht und an dritter Stelle Surat Thani im südlichen Golfgebiet mit 7 Mrd. Baht an Tourismuseinnahmen.



Phuket auf der Andamanensee-Seite des Landes verzeichnete auch die meisten ausländischen Touristen, mit fast 2,4 Millionen internationalen Ankünften auf der Insel von Januar bis Oktober 2022. Es folgten Chonburi und Surat Thani mit 975.026 und 606.812 Besuchern.



Es wurde auch bekannt, dass die meisten Touristen, die Thailand in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 besuchten, aus Malaysia, Indien, Singapur, Laos und Vietnam kamen.



Am 10. Dezember 2022 konnte Thailand die 10-millionste Touristenankunft des Jahres begrüßen.



Khun Tipanan führte den Anstieg des Tourismus sowohl bei den Ankünften als auch bei den Einnahmen auf die allmähliche und erfolgreiche Wiedereröffnung des Landes und Programme wie die „Phuket Sandbox“ zurück.



„Die Regierung hat auch Maßnahmen ergriffen, um mehr Filmproduktionen in Thailand anzuziehen. Ferner hat sie Maßnahmen zur Verlängerung des Aufenthalts von Ausländern eingeführt, um die Erholung des Tourismus zu unterstützen, ähnlich wie das ‚Sandbox-Programm‘“, erklärte sie.



Die zehn wichtigsten thailändischen Provinzen in Bezug auf die Tourismuseinnahmen 2022:



Phuket (127,93 Mrd. Baht)

Chonburi (13,28 Mrd. Baht)

Surat Thani (7,59 Mrd. Baht)

Chiang Mai (4,25 Mrd. Baht)

Songkhla (3,60 Mrd. Baht)

Phang-nga (2,58 Mrd. Baht)

Chiang Rai (1,59 Mrd. Baht)

Krabi (1,41 Mrd. Baht)

Prachuap Khiri Khan (854 Millionen Baht)

Nong Khai (526 Millionen Baht)



Die zehn wichtigsten thailändischen Provinzen in Bezug auf die ausländischen Ankünfte im Jahr 2022:



Phuket (2.329.894)

Chonburi (975.026)

Surat Thani (606.812)

Songkhla (581.808)

Chiang Mai (496.111)

Samut Prakan (321.390)

Phang-nga (317.353)

Nong Khai (231.243)

Krabi (217.526)

Chiang Rai (148.683)



Die meisten Besucher in Thailand kamen 2022 aus: