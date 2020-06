Tourismusminister will über das Jahr verteilte Songkran-Ersatztage

Elefanten, die Passanten mit Wasser bespritzen, sind vom Songkranfest in Ayutthaya nicht wegzudenken. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der Minister für Tourismus und Sport Pipat Ratchakitprakarn will die drei Songkran-Ersatztage nicht in der Nähe anderer Feiertage legen. Er erklärte, er wolle nicht, dass eine große Anzahl von Menschen auf einmal reise, und sagte, er werde vorschlagen, die Ersatzfeiertage über das Jahr zu verteilen.

Reisende ab 18 Jahren sollten sich für das Tourismus-Anreizpaket „Reisen und Glück teilen" (Tyo Pan Suk) anmelden, um Gutscheine für Ermäßigungen in Hotels zu erhalten. Personen, die mit dem Gutschein in Hotels einchecken, erhalten Preisnachlässe für Zimmer, Restaurants, Spas und Souvenirläden. Das Ministerium hat die thailändische Tourismusbehörde (TAT) beauftragt, das Rabattangebot für maximal eine Million Touristen in den vier Regionen zu starten. „Wenn die anspruchsberechtigten Antragsteller überwiegend Bangkoker sind, werden sie hauptsächlich nach Hua Hin und Pattaya reisen", sagte Pipat.