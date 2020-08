Tourismusminister gibt zu: Hotel-Quarantäne nicht attraktiv

Phuket soll ab Oktober probeweise für den internationalen Tourismus in Corona-Zeiten geöffnet werden. Jedoch mit Beschränkungen. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK/PHUKET: Thailands Tourismus- und Sportministerin Pipat Ratchakitprakarn gab gegenüber den lokalen Medien zu, dass eine 14-tägige Quarantäne im Hotelzimmer ausländische Touristen wohl kaum dazu veranlassen wird, nach Thailand zurückzukehren.

Jedoch ist er der Meinung, dass sich Touristen damit zufriedengeben würden, wenn sie die zweiwöchige Quarantänezeit nicht ausschließlich in ihrem Hotelzimmer verbringen , sondern im gesamten Resort, weshalb er Phuket als Testdestination für dieses Projekt vorgeschlagen hat.

Die Äußerungen des Ministers gegenüber der Presse erfolgten nach zunehmender Kritik der ausländischen Gemeinschaft am so genannten „Seal & Safe“-Plan des Tourismusministeriums. So wurde die vorherige Prognose seines Ministeriums regelrecht verspottet und ins Lächerliche gezogen, dass das Projekt bis März nächsten Jahres zwei Millionen ausländische Besucher anziehen könnte.

Nach der Quarantäne ist vor der Quarantäne?

Netizen hielten dem Plan entgegen, dass wohl nur die wenigsten ausländischen Touristen dazu bereit sind, für eine lange Quarantänezeit nach Thailand zu kommen, um sich dann mit weiteren Reisebeschränkungen und einer möglichen weiteren Quarantäne bei der Rückkehr in ihr Heimatland konfrontiert zu sehen. Zudem hätten wohl ohnehin nur die wenigsten ausländischen Besucher die benötigte Zeit dafür.

Khun Pipat führte fort, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha ihn angewiesen habe, sich zunächst auf den thailändischen Inlandstourismus zu konzentrieren, um die einheimische Bevölkerung zu ermutigen, die touristischen Förder- und Konjunkturpakete der Regierung zu nutzen. Dennoch wolle er weiter an dem Plan festhalten, Phuket als Testdestination für die beschränkte Rückkehr ausländischer Besucher in Thailand zu etablieren. Er fügte hinzu, dass er jedoch zunächst die einheimische Bevölkerung zu ihrer Meinung befragen will, ob sie dazu bereit wäre, wieder Ausländer zu empfangen.

Bisheriger Plan nur für Lanzeitaufenthalte attraktiv

Der „Seal & Safe“-Plan sieht beim bisherigen Stand der Entwicklung vor, dass ausländische Touristen eine 14-tägige Quarantäne mit zwei Coronavirus-Tests mit negativem Befund in Resorts auf Phuket absolvieren müssen, bevor ihnen gestattet wird, andere Gebiete der Insel zu besuchen. Voraussetzung für das Bereisen weiterer Provinzen im Land ist ein siebentägiger Aufenthalt auf Phuket im Anschluss an die 14-tägige Resort-Quarantäne, in dem ein weiterer Coronavirus-Test mit negativem Ergebnis absolviert werden muss. Erst danach können sie das Eiland für Inlandsreisen verlassen.