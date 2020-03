BANGKOK: Die Tourismusindustrie fordert von der Regierung weitere und nachhaltigere Maßnahmen in der Coronavirus-Krise und warnt, im schlimmsten Fall würde die Hälfte der 4,3 Millionen in der Tourismusbranche Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren.

Der Tourismus Council of Thailand (TCT) ist enttäuscht, wie die Regierung die Krise zu bewältigen glaubt. Der TCT geht davon aus, dass etwa 20 Prozent oder 860.000 Frauen und Männer freigesetzt werden, wenn die Zahl der ausländischen Urlauber in diesem Jahr auf 30 Millionen sinkt. Sollte die Regierung keinen effektiveren Plan zur Unterstützung der Tourismusindustrie beschließen, könnte die Hälfte der Mitarbeiter ihren Job verlieren. Laut Supawan Tanomkieatipume, Präsident der Hotelvereinigung, stehen Hotels vor dem finanziellen Kollaps. Einige hätten bereits geschlossen, andere würden Beschäftigte in Urlaub schicken oder kündigen.



Nach dem National Statistical Office waren im Januar in Hotels und Restaurants rund 3 Millionen Menschen beschäftigt. Einschließlich der Touragenturen und Mitarbeiter in den Sehenswürdigkeiten und auf Touristen ausgerichteten Geschäfte sind es etwa 4,3 Millionen.