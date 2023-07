Von: Björn Jahner | 18.07.23

Chinesische Touristen auf Entdeckungstour in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Tourismuseinnahmen aus dem internationalen Markt werden im Jahr 2024 voraussichtlich das Niveau von 2019 nicht erreichen können. Dies geht aus einer Ankündigung der Tourism Authority of Thailand (TAT) hervor, die das Ziel aufgrund der Auswirkungen einer „Polykrise“ von 2,29 Billionen Baht auf 1,92 Billionen Baht herabgestuft hat.

Trotzdem bleibt das Gesamtziel bei 3 Billionen Baht, da die Behörde beabsichtigt, den Inlandsmarkt im nächsten Jahr auf 1,08 Billionen Baht zu steigern.

Die offizielle Überarbeitung des Ziels wurde am Montag (18. Juli 2023) veröffentlicht, nachdem die TAT letzte Woche ihren Aktionsplan für 2024 fertiggestellt hatte. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, in diesem Jahr 40 Millionen ausländische Touristen anzuziehen und damit Einnahmen von 2,29 Billionen Baht zu generieren, was auch 2019 erreicht wurde.

Yuthasak Supasorn, der Gouverneur der TAT, erklärte, dass Thailand sich inmitten einer Mehrfachkrise befinde, in der verschiedene negative Ereignisse gleichzeitig auf die Tourismusindustrie einwirken. Dazu zählen Inflation, Rezession, Zinserhöhungen, steigende Treibstoffpreise und die langsame Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs auf nur 70 Prozent des Niveaus von 2019.

Gleichzeitig haben sich Wachstumsfaktoren wie der chinesische Markt nicht so robust entwickelt wie erwartet, was eine Herausforderung für den Tourismus im nächsten Jahr darstellen könnte.

Khun Yuthasak erläuterte, dass das Worst-Case-Szenario stagnierende Einnahmen von 2,4 Billionen Baht im Jahr 2024 bedeuten würde, was in etwa dem Niveau dieses Jahres entspricht.

Im Best-Case-Szenario, das von 1,92 Billionen Baht ausgeht, würde der Kurzstreckenmarkt den größten Beitrag leisten, indem er mit einem beeindruckenden Volumen von etwa 25,8 Millionen Besuchern Einnahmen von 1,2 Billionen Baht generiert, was 74 Prozent der Gesamteinnahmen ausmacht.

Der verbleibende Anteil entfällt auf den Langstreckenmarkt, der voraussichtlich 9,2 Millionen Besucher anziehen und Einnahmen von 720 Milliarden Baht generieren wird.

Tanes Petsuwan, stellvertretender Gouverneur der TAT für die Region Asien und den Südpazifik, erklärte, dass sich die Einnahmen auf dem Kurzstreckenmarkt schneller erholen würden und voraussichtlich 94 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen würden. Das Besuchervolumen wird jedoch langsamer wachsen und nur etwa 83 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreichen.

Die Agentur geht davon aus, dass der Kurzstreckenmarkt in diesem Jahr mit 18 Millionen Touristen abschließen und Einnahmen von 949 Milliarden Baht generieren wird.

Khun Tanes führte aus, dass Thailand im nächsten Jahr nur 7 bis 8 Millionen chinesische Besucher erwarten könnte, verglichen mit 10 Millionen im Jahr 2019.

Siripakorn Cheawsamoot, stellvertretender TAT-Gouverneur für die Regionen Europa, Afrika, den Nahen Osten und Nord- und Südamerika, nannte unter den verbleibenden Herausforderungen anhaltende geopolitische Spannungen und hohe Ölpreise, die zu höheren Ausgaben für Reisende führen.

Für das nächste Jahr wird erwartet, dass der internationale Flugverkehr wieder 85 bis 90 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen wird. Khun Siripakorn erklärte, dass die vollständige Erholung des Luftverkehrs gemäß den Prognosen der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde voraussichtlich bis 2025 dauern wird.

Im Sommerflugplan dieses Jahres werden insgesamt 100.493 Inbound-Flüge erwartet, verglichen mit 53.839 Flügen im Winterflugplan 2022.