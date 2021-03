Selbst in Restaurants in bester Strandlage herrscht in Phuket gähnende Leere. Foto: The Thaiger

PHUKET: Tourismusbetreiber in der Andamanenprovinz haben einen Wiedereröffnungsplan mit dem Namen „Phuket First October" gestartet, um sich auf eine schnelle Erholung der Tourismusbranche innerhalb dieses Jahres vorzubereiten. Der Plan sieht vor, in Phuket eine Herdenimmunität aufzubauen, indem 70 Prozent der Einwohner ab Juni gegen Covid-19 geimpft werden.

Laut dem Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, müsse die Bevölkerung angehört werden; ob sie mit dem Plan einverstanden sei, oder inwieweit sie eine Lockerung der Einreisebestimmungen akzeptieren könne. „Wenn die Mehrheit in Phuket, nicht nur die Interessenvertreter der Tourismusindustrie, mit dem Plan einverstanden sind, können wir die Umsetzung beschleunigen", so Yuthasak.

Kongsak Khoopongsakorn, Präsident des südlichen Abschnitts der Thai Hotels Association, unterstrich, „Phuket First October“ unterscheide sich vom stark kritisierten „Phuket Model“, weil es ausgefeiltere, praktische Verfahren und ein Risikomanagement beinhalte. Nach diesem Plan soll Phuket schrittweise für ausländische Urlauber geöffnet werden, beginnend im April und Mai mit einer Lockerung der Quarantäne. Touristen könnten sich drei Tage in einem Zimmer aufhalten und den Rest der Quarantäne in Hotelbereichen verbringen. Die zweite Phase beginne, wenn 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien. Das ermögliche eine kürzere Quarantäne für Touristen, während geimpfte Besucher ohne Quarantäne frei reisen dürften.

Kongsak sagte weiter, dass die Regierung bis April einen klaren Zeitplan für die Impfstoffkampagne vorlegen sollte, da Massenimpfungsprogramme in Thailand im Ausland genau verfolgt würden. „Wir werden die gesamte Hochsaison am Ende dieses Jahres verpassen, wenn wir keinen Zeitplan haben, da die Reisebüros in Europa ihre Paketverkäufe im Voraus planen müssen", betonte der Präsident.