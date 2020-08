Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.20

PATTAYA: Die Geschäftswelt der Touristenmetropole erwartet von der Regierung in der Coronakrise mehr staatliche Hilfe. Trotz des Ansturms von Bangkokern an den Wochenenden bleibt die Besucherzahl insgesamt niedrig und damit auch die Einnahmen.

Der Präsident der Pattaya Business and Tourism Association, Ekasit Ngampichet, fordert nach einem Bericht der „Pattaya News“ die Regierung auf, die Dauer der Sozialversicherungszahlungen für Mitarbeiter, die vorübergehend entlassen wurden, weiter zu verlängern. Die Regelung wurde bereits von 90 auf 180 Tage verlängert und sollte ursprünglich im Juli auslaufen.

Unternehmen hätten derzeit hohe Nebenkosten. Sie müssten hohe Stromrechnungen bezahlen, obwohl sie so viel Strom nicht verbrauchten. „Als Hotels in Pattaya in der Zeit vor dem 19. November 19 Jahre in Betrieb waren, mussten die Hoteliers mindestens 70 Prozent ihres 12-Monatsdurchschnitts bezahlen. Beispielsweise gaben einige Hotels durchschnittlich 1.000.000 Baht pro Monat für Strom aus und mussten mindestens 700.000 Baht pro Monat begleichen. Jetzt müssen sie immer noch den gleichen Betrag von 700.000 Baht pro Monat bezahlen, obwohl ihre Hotels geschlossen sind bzw. kaum Strom verbraucht wird“, sagte Ekasit.

Die Regierung habe ein Programm zur Ankurbelung des Inlandsreiseverkehrs aufgelegt mit Rabatten für Hotelunterkünfte und Flüge. Dieses Programm solle jedoch im Oktober auslaufen, was bedeute, dass Pattaya zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Rückschlag erleiden werde, wenn keine ausländischen Touristen kämen, unterstrich der Präsident.