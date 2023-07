Tourismusboom in Thailand

Von: Björn Jahner | 20.07.23

BANGKOK: Thailand verzeichnete in diesem Jahr einen Ansturm von über 14 Millionen ausländischen Touristen, die das Land bereisten und einen rekordverdächtigen Umsatz von 587,83 Milliarden Baht erzielten, wie das Ministerium für Tourismus und Sport bekanntgab.

An der Spitze der Liste der Besucherländer stand Malaysia mit beeindruckenden 2.245.824 Gästen, gefolgt von China (1.653.913), Südkorea (830.576), Indien (826.390) und Russland (825.777).

Besonders in der vergangenen Woche (10. bis 16. Juli 2023) stieg die Zahl der internationalen Touristen im Vergleich zur Vorwoche weiter an. Dies war vor allem auf die verstärkten Ankünfte aus ostasiatischen Ländern, insbesondere China, Südkorea und Japan, sowie aus europäischen Ländern aufgrund des Beginns der Schulferien zurückzuführen. In nur dieser einen Woche wurden insgesamt 562.467 internationale Touristen begrüßt, was einem beeindruckenden Durchschnitt von 80.353 Besuchern pro Tag entspricht.

Hervorzuheben ist das bemerkenswerte Wachstum der koreanischen Touristen, die mit einer beeindruckenden Steigerungsrate von 7,37 Prozent den höchsten Anstieg verzeichneten, gefolgt von den vietnamesischen Touristen mit 5,39 Prozent. Die chinesischen Besucher verzeichneten immerhin eine Steigerung von 3,04 Prozent, während die Zahl der malaysischen Touristen um 5,77 Prozent zurückging.

Die Tourismus- und Sportbehörde des Ministeriums schätzt, dass bis Ende Juli die Zahl der internationalen Touristen die 15-Millionen-Marke überschreiten wird, dank des anhaltenden Wachstums aus ostasiatischen und europäischen Regionen sowie innovativer Tourismuskonzepte, die auf die spezifischen Verhaltensweisen und Vorlieben der Besucher zugeschnitten sind.

In den letzten 40 Monaten haben die Bemühungen um die Schaffung neuer Formen des Tourismus, die den Bedürfnissen und Wünschen der Reisenden gerecht werden, deutlich zugenommen. Dies hat auch das Vertrauen der Verbraucher gestärkt.

Dennoch werden die Zuwächse der chinesischen Touristen durch die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen in China beeinträchtigt, da sich die wirtschaftliche Erholung in der Volksrepublik langsamer gestaltet als erwartet. Schwierigkeiten bei der Visaerteilung für chinesische Gruppenreisende haben einige Touristen veranlasst, ihre Reisepläne vorerst zu verschieben.

Die weltweite Tourismuslage bleibt weiterhin unter Druck, insbesondere aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie der steigenden Kraftstoffpreise, die zu höheren Reisekosten und Ausgaben führen könnten.

In der letzten Woche verzeichnete Thailand die höchste Anzahl ausländischer Touristen mit 94.691 Besuchern, gefolgt von Malaysia (76.156), Südkorea (30.932), Indien (30.074) und Vietnam (28.538).

Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 14.151.990 ausländische Touristen gezählt, die das Königreich besuchten und Einnahmen in Höhe von 587,83 Milliarden Baht generierten, wie das Ministerium abschließend mitteilte.