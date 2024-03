Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

Lange Warteschlangen am Suvarnabhumi-Flughafen zeugen von der wachsenden Beliebtheit Thailands bei Langstreckenreisenden aus Amerika. Foto: Rüegsegger

BANGKOK: Die Tourismusbehörde von Thailand (TAT) zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Langstreckenankünfte. Für dieses Jahr erwartet sie mindestens 1,5 Millionen Touristen aus Nord- und Südamerika, ein Niveau, das zuletzt 2019 verzeichnet wurde. Durch die Kombination der Osterferien mit der Songkran-Feier im April sollen die Tourismuseinnahmen gesteigert werden.

Langstreckenpassagiere bildeten lange Schlangen an den Einwanderungsschaltern des Flughafens Suvarnabhumi. Siripakorn Cheawsamoot, stellvertretender Gouverneur der TAT für Europa, Afrika, den Nahen Osten und Amerika, berichtet von einer robusten Reisenachfrage aus den Amerikas in diesem Jahr. Diese Tendenz soll sich im April fortsetzen, der einen Teil der Osterferien umfasst, eine beliebte Reisezeit in den USA.

Osterferien und Songkran ziehen Touristen an

"Da die Songkran-Feier dieses Jahr schon am 1. April beginnt, könnte dies ausländische Touristen anlocken, länger als üblich über die Osterferien zu bleiben, um am Wasserfest oder anderen kulturellen Aktivitäten teilzunehmen", sagte Herr Siripakorn. Seit Januar hat Thailand monatlich etwa 100.000 Ankünfte aus den USA verzeichnet. Zudem schlug die TAT der Regierung vor, die zulässige Aufenthaltsdauer für US-Bürger von 30 Tagen zu verlängern, da Langstreckenbesucher nach der Pandemie tendenziell länger bleiben.

Steigende Ausgaben durch Langzeitbesucher

Diese Strategie könnte helfen, die Ausgaben in Thailand zu steigern. Die positive Marktaussicht steht im Einklang mit den Flugbuchungen von Delta Air Lines und Korean Air, die in der Hochsaison sieben tägliche Flüge von Südkorea nach Bangkok, Phuket und Chiang Mai im Rahmen eines Joint-Venture-Betriebs anbieten, um Passagiere aus den USA zu verbinden. Andrew Kim, Vertriebsdirektor für Korea und Südostasien bei Delta Air Lines, sagte, dass in den nächsten drei Monaten eine Verbesserung der Leistung des Carriers erwartet wird, angetrieben durch eine robuste Nachfrage sowohl aus Thailand als auch aus den USA.

Thailand hat viele Freizeittouristen sowie Teilnehmer an Meetings, Anreizen, Konferenzen und Ausstellungen begrüßt. In diesem Jahr prognostiziert die TAT 1 Million Besucher aus den USA, 300.000 aus Kanada und 200.000 aus Lateinamerika. Ihre durchschnittlichen Ausgaben in Thailand lagen letztes Jahr bei 80.000 Baht für eine 15-tägige Reise.

Thailand als attraktive Alternative zu Europa

Mit den Olympischen Spielen, die vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris stattfinden, sagte Herr Siripakorn, dass einige Langstreckentouristen sich möglicherweise entscheiden, dieses Ereignis zu besuchen und eine Reise nach Europa zu planen, aber viele möchten vielleicht die Überfüllung vermeiden und stattdessen Thailand besuchen. Langstreckenflüge in der heißen Jahreszeit, die Ende März beginnt und bis Oktober andauert, verzeichnen eine stetige Erholung und erreichen 85% des Niveaus von 2019. Gemeinsam mit Delta Air Lines und der US-basierten gemeinnützigen Organisation Tourism Cares veranstaltete die TAT letzte Woche eine Reisefamiliarisierungsreise, um nachhaltigen Tourismus in Thailand zu fördern.

Die Behörde plant, Vertreter von 15 Fluggesellschaften einzuladen, um das Potenzial provinzieller Flughäfen, wie den Flughafen Krabi, den Flughafen Chiang Mai und den Flughafen U-Tapao, vom 2. bis 5. April zu erkunden. Zusätzlich ist für die dritte Aprilwoche eine Tourismus-Roadshow in den USA geplant, die die sanfte Eröffnung des neuen Büros in Chicago markiert.