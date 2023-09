Von: Björn Jahner | 18.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: In dem Bestreben, den Tourismussektor auf das Niveau vor der Pandemie zu heben, hat die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) ihren Schwerpunkt erneut auf die „5Fs“ gelegt – food, film, fashion, festivals, fights (Essen, Filme, Mode, Festivals und Kämpfe).

Die „5Fs“ wurden von der vorherigen Regierung im letzten Jahr eingeführt, um Thailand auf der globalen Bühne durch „Soft Power“ zu fördern.

Das Ziel der TAT ist es, nicht nur den Tourismus anzukurbeln, sondern den Touristen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Form des Tourismus auch eine sinnvollere Erfahrung zu bieten. Die Strategie sieht eine stärkere Konzentration auf Online-Werbung vor, wobei verstärkt auf die „5F“-Werbeveranstaltungen gesetzt wird.

Das Ziel ist es, in diesem Jahr 2,38 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen zu generieren, so die TAT.

Die jüngsten vom TAT organisierten „Soft Power“-Werbeveranstaltungen für den Tourismus umfassten Online- und Offline-Initiativen, einschließlich der Zusammenarbeit mit „Influencern“, um die thailändische Küche, Mode und Muay Thai (Thaiboxen) über Social Media-Plattformen zu bewerben.

Foto: The Nation

Die TAT organisierte auch die folgenden Offline-Veranstaltungen:

Thailand Soft Power Week: Emquartier Department Store, Bangkok (13.–19. Juni)

Pattaya Festival und Pattaya International Pride Festival: Chonburi (23.–25. Juni)

Thai Garments: Phrae (26.–30. Juli)

Thailändische Filme: Nakhon Si Thammarat (18.–20. August)

Isaan Food: Khon Kaen (23.–27. August)

Die TAT hat auch mit vielen Unternehmen im ganzen Land zusammengearbeitet, um spezielle Rabattaktionen einzuführen, die mehr als 450 Arten von Ermäßigungen für Touristen umfassen.

Foto: The Nation

Zu diesen Aktionen gehören auch Gratiszugaben und Rabatte von bis zu 60 Prozent auf Produkte und Dienstleistungen.

Bisher haben die Online- und Offline-Kampagnen bis zu 160 Millionen Menschen pro Veranstaltung erreicht, mit mehr als 40.000 Teilnehmern seit ihrer Einführung Anfang letzten Jahres, so die TAT.