Leere Liegestuhlreihen am Pattaya Beach. Foto: Jahner

BANGKOK: Der Tourismusindex ist in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen eingebrochen. Nach Angaben des Tourism Council of Thailand (TCT) haben 10 Prozent der Unternehmen in der Tourismusbranche bereits das Handtuch geworfen und 537.280 Mitarbeiter entlassen.

Der Index für das dritte Quartal, zu dem vom 15. bis 30. August landesweit 700 lokale Anbieter befragt wurden, kletterte auf 60, nachdem er im zweiten Quartal mit 12 seinen Tiefststand erreicht hatte. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres lag der Index bei 100.

Laut dem Vorsitzenden des TCT, Chaiarat Trirattanajarasporn, zeigten die Betreiber in der südlichen und zentralen Region mit 51 die geringste Zuversicht, da sie stark von ausländischen Touristen abhängig und von der wirtschaftlichen Abschwächung stark betroffen seien. Entertainmentbetriebe, die während der Beschränkungen im zweiten Quartal geschlossen werden mussten, hatten mit 42 den niedrigsten Indexwert, gefolgt von Hotels (48) und Freizeitparks (50).

Chairat sagte weiter, dass 400.000 Beschäftigte im Tourismus im dritten Quartal ihren Arbeitsplatz verloren haben. Bis zum Jahresende werde die Zahl der Arbeitslosen auf mehr als 1 Million ansteigen, wenn die Regierung keine wirksamen Hilfsmaßnahmen ergreifen und mehr internationale Touristen ins Land lassen werde, denn die Tourismusindustrie habe Schulden in Höhe von mehr als 100 Milliarden Baht. Die Krise habe verzweifelte Reiseveranstalter dazu gedrängt, Geld von Kredithaien zu leihen, um ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten, was die Schuldenspirale und den wirtschaftlichen Niedergang weiter verschärfen könnte.

Wenn Thailand im Dezember eine gelockerte Quarantäne einführe, werde Thailand jeden Monat 100.000 Touristen anziehen, hauptsächlich vom chinesischen Festland und von Taiwan. Dann würde die Branche mindestens 5 Milliarden Baht erwirtschaften, sagte Vichit Prakobgosol, Präsident des Verbandes der thailändischen Reisebüros.