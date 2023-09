BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) will sicherstellen, dass Touristen aus aller Welt Thailand in einem neuen Licht sehen – als „nachhaltiges Reiseziel“, das den Umweltschutz in den Vordergrund stellt, sagte TAT-Gouverneur Thapanee Kiatphaiboon am Donnerstag (7. September 2023).

Die TAT will ausländische Touristen vor allem darüber aufklären, dass die Tourismusindustrie des Königreichs Anstrengungen unternimmt, um sich dem globalen Trend zu mehr Nachhaltigkeit anzupassen.

„Thailand hat sich zum Ziel gesetzt, ein hochwertiges und nachhaltiges Tourismusziel zu werden, um zu bestätigen, dass unsere Tourismusindustrie nicht an der Umweltzerstörung beteiligt ist“, verkündete Khun Thapanee.

Die neue TAT-Gouverneurin, die ihr Amt am 1. September 2023 antrat, betonte jedoch auch, dass die thailändische Tourismusbranche mit Umweltproblemen zu kämpfen habe. Sie verwies auf die Waldbrände im Norden Thailands, die den Tourismus monatelang unterbrachen.

„Eine schlechte Umwelt schreckt Touristen davon ab, wiederzukommen. Sie sehen das Land als ein Reiseziel von schlechter Qualität an. Um Thailand zu einem Qualitätsreiseziel zu machen, müssen wir die Wahrnehmung der Touristen ändern, und nachhaltiger Tourismus ist etwas, das wir anstreben“, sagte sie.

„Sustainably Now“ ist Teil der Gesamtstrategie der TAT zur Umgestaltung des Tourismussektors. Dazu gehört auch „Partnership 360“ – die Förderung von Allianzen innerhalb und außerhalb der Branche –, die beschleunigte Einführung von Digital- und Informationstechnologie sowie die Konzentration auf Nischen- und Spezialmärkte.

Die TAT hat ihre eigenen Ziele für nachhaltigen Tourismus (Sustainable Tourism Goals, STGs) entwickelt, die auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen basieren und darauf abzielen, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter ausländischen Touristen in Thailand ergab, dass die meisten Befragten „sinnvolle Reiseerlebnisse“ als Ziel ihres Urlaubs nannten. Die Umfrage wurde unter „freien, unabhängigen Reisenden“ durchgeführt, die ihre Reisen selbst planen und es vorziehen, allein oder in kleinen Gruppen zu reisen.

Letzten Monat hat die TAT das Projekt „Sustainable Tourism Acceleration Rating“ (STAR) gestartet. Es vergibt drei bis fünf Sterne an Reiseveranstalter, die ihre Nachhaltigkeit verbessern. Ziel ist es, dass bis 2025 mindestens 85 Prozent der teilnehmenden Reiseveranstalter drei bis fünf Sterne erhalten.

„Die TAT darf den Veranstaltern, die keinen Wert auf STGs legen, keine PR- oder Marketingpriorität einräumen, im Gegensatz zu denjenigen, die an dem Projekt teilnehmen“, erläuterte Khun Thapanee das Ratingsystem.

Der Plan, Thailand in ein nachhaltiges Reiseziel zu verwandeln, hat mit einem Pilotprojekt in fünf Provinzen – Phuket, Khon Kaen, Chonburi, Chiang Mai und Bangkok – begonnen, um Tourismusunternehmen zu ermutigen, umweltfreundliche Dienstleistungen anzubieten.