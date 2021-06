Tourismus: Provinz muss 70 Prozent der Bevölkerung impfen

Ausländische Touristen auf Koh Larn in der Provinz Chonburi in Vor-Corona-Zeiten. Foto: Facebook/Koh Larn

THAILAND: Der Plan, das Land wieder vollständig für ausländische Touristen zu öffnen, ist an Bedingungen geknüpft. Laut des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) dürfen nur Provinzen, die 70 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft haben, Urlauber willkommen heißen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha kündigte am Mittwoch eine 120-Tage-Frist für die Wiedereröffnung des Landes für internationale Touristen und die Rückkehr zur Normalität an. Doch das CCSA stellte am Freitag fest, dass das Ziel der Wiedereröffnung Mitte Oktober möglicherweise nicht landesweit erreicht werden kann. Darüber hinaus könnte das Sandbox-Tourismusmodell für Phuket kurzfristig ausgesetzt werden, wenn dort die Infektionen ansteigen.

„Wir haben aus dem ersten gescheiterten Versuch, Phuket für Touristen wieder zu öffnen, im letzten Jahr gelernt, dass ein solcher Plan die Zustimmung der lokalen Bevölkerung haben sollte. Die Provinzregierung sollte die Bewertung vornehmen, ob die Provinz bereit ist, sich für internationale Touristen zu öffnen“, sagte Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn. Dem Sandbox-Modell von Phuket könnten andere Provinzen folgen. Das bedeute aber, dass in jeder Provinz 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssten und 100 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungssektor.