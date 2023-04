Von: Björn Jahner | 05.04.23

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) erwartet, dass der Tourismussektor des Landes in diesem Jahr bis zu 2,4 Billionen Baht an Einnahmen generieren wird, was 80 Prozent der Einnahmen im Jahr 2019 entspricht, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn am Montag (3. April 2023).

Rund 880 Milliarden würden von Inlandstouristen stammen, während die anderen 1,5 Billionen von Ausländern kämen, fügte er hinzu.

Der thailändische Tourismus habe jedoch Schwierigkeiten, weil die Fluggesellschaften noch nicht ihre Betriebskapazität von vor der Pandemie erreicht hätten, erklärte der TAT-Gouverneur.

„Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie sind die Inlandsflüge auf 85 Prozent angewachsen, während die Auslandsflüge nur 56 Prozent erreicht haben. Daher hat sich die TAT mit den Fluggesellschaften zusammengetan, um ‚BMA‘ ins Leben zu rufen – das steht für ‚Bring it back, Make it full, All year round‘“, so Khun Yuthasak.

Die Partnerschaft werde die Zahl der Flüge erhöhen und deren Verfügbarkeit das ganze Jahr über ausweiten, erläuterte er.

Das Wachstum des Tourismus dürfe jedoch nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht gemessen werden, sondern müsse auch die „4Ws“ einbeziehen – wirtschaftlicher Wohlstand, soziales Wohlergehen, ökologisches Wohlbefinden und menschliche Weisheit (economic wealth, social wellbeing, environmental wellness, and human wisdom).

Aus diesem Grund konzentriert sich die TAT auf den nachhaltigen Tourismus, indem sie zusammen mit der Thammasat University die „STAR“-Initiative entwickelt.

Die STAR-Initiative steht für „Sustainable Tourism Acceleration Rating“ und belohnt Tourismusunternehmen, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung einhalten, erklärte er.

„Unternehmen, die an STAR teilnehmen, erhalten finanzielle Unterstützung, um ihre Nachhaltigkeit zu verbessern“, sagte er und fügte hinzu, dass Umweltfreundlichkeit ein wichtiger Faktor bei der Hotelbuchung ist.

Allerdings seien nur 20 Prozent der thailändischen Hotels auf der Agoda-Webseite als nachhaltig zertifiziert, so Khun Yuthasak.

Nach Angaben des TAT kamen im vergangenen Jahr die meisten Besucher aus Malaysia, Indien und Singapur nach Thailand.

China stand zwar nicht auf der Liste, da die Reisebeschränkungen erst im Januar dieses Jahres aufgehoben wurden, doch Yuthasak betonte, dass chinesische Touristen für den thailändischen Tourismus weiterhin von großer Bedeutung sein werden. Vor der Pandemie machten chinesische Touristen etwa ein Drittel aller Ankünfte aus.

In diesem Jahr verzeichnete Thailand 2,1 Millionen ausländische Besucher im Januar und weitere 2 Millionen im Februar und März, sagte er unter Berufung auf TAT-Daten.

Khun Yuthasak sprach auf der Veranstaltung „Visit Thailand Year 2023: Marketing Strategy to Promote Year-Round Travel“, die von der Thai Hotel Association am Montag veranstaltet wurde.

Er sagte, dass die TAT sich bemüht habe, den Tourismus durch viele Projekte zu fördern, darunter die „Phuket Sandbox“ und das spezielle Touristenvisum.

Ersteres erlaubte Ausländern während der Pandemie die Einreise nach Phuket, ohne unter Quarantäne gestellt zu werden, während letzteres den Touristen einen längeren Aufenthalt in Thailand ermöglichte.