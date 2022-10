BANGKOK: Die meisten Menschen glauben, dass sich der Tourismus in Thailand erholen wird, nachdem die Regierung Covid-19 zu einer „übertragbaren Krankheit unter Überwachung“ erklärt hat.

Die meisten der 1.148 Teilnehmer der Suan-Dusit-Umfrage sagten, dass die Herabstufung des Virusstatus am 1. Oktober 2022 auch zur Ankurbelung der Wirtschaft beitragen wird.

Die Ergebnisse der zwischen dem 23. und 28. Oktober 2022 landesweit durchgeführten Umfrage wurden am Sonntag bekanntgegeben.

In der Umfrage gaben 79,88 Prozent der Befragten an, dass sich der Tourismus im weiteren Verlauf des Jahres verbessern wird, während 17,94 Prozent eine gleichbleibende Entwicklung und 2,18 Prozent eine Verschlechterung erwarten.

Bei der Frage nach der attraktivsten Provinz für die Neujahrsferien wählten 38,85 Prozent Chiang Mai, gefolgt von Chiang Rai (19,30 Prozent), Nan (15,79 Prozent), Phuket (13,28 Prozent) und Prachuap Khiri Khan (12,78 Prozent). Bei der Frage, welche Art von Reisen am attraktivsten ist, entschieden sich 55,62 Prozent für Entspannung in schicken Hotels, 51,41 Prozent bevorzugten Strände, während 45,43 Prozent sich für den Besuch von Tempeln und heiligen Stätten entschieden.

Auf die Frage, was sie dazu bewegt, ins Landesinnere zu reisen, gaben 71,65 Prozent an, dass es erschwinglich ist, 68,50 Prozent nannten die Bequemlichkeit, während 46,98 Prozent angaben, dass sie von Preisnachlässen angezogen werden.

Bei den Vorschlägen zur Ankurbelung des Tourismus schlugen 60,16 Prozent vor, die Regierung solle neue Maßnahmen ergreifen, gefolgt von der Förderung von sekundären Touristenzielen (57,34 Prozent) und der Eröffnung neuer touristischer Routen (56,29 Prozent).

Bei vielen dieser Fragen standen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

In Bezug auf Reisen in diesem Jahr gaben 54,01 Prozent der Befragten an, dass sie in diesem Jahr Reisen geplant hätten. Davon gaben 87,58 Prozent an, dass sie Inlandsreisen unternehmen werden, während 12,42 Prozent eine Reise ins Ausland planen.

„Die Menschen werden mehr Geld ausgeben, wenn die Regierung das Reisen erleichtert und neue Routen und Ziele schafft“, fasste Pornphan Buathong die Ergebnisse der Umfrage zusammen, der die Studie leitete.