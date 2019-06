Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt ist einem globalen Bericht zufolge beim Tourismuswachstum einem zunehmenden Druck ausgesetzt. Im Klartext: Bangkok ist der Belastung kaum gewachsen.

Nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht des World Travel and Tourism Council (WTTC) reisten 2018 fast 45 Prozent der 1,4 Milliarden Touristen in Städte. In der Kategorie der „Emerging Performers“ (aufstrebende Städte) wurden Bangkok, Kapstadt, Delhi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Istanbul, Jakarta und Mexiko-Stadt mit einer geringeren städtischen Bereitschaft und einem erhöhten Druck im Zusammenhang mit dem Tourismuswachstum beschrieben. Dies ist vergleichbar mit Städten wie Peking, Chicago, Dubai, Hongkong, München, Shanghai, Singapur, Tokio und Washington DC, die unter der Kategorie „Ausgewogene Dynamik“ zusammengefasst sind und über eine etablierte städtische Bereitschafts- und Tourismusinfrastruktur mit zusätzlichem Freiraum für Besucher verfügen.

Um die Bereitschaft einer Stadt zu bestimmen, bewerteten die Autoren der Studie die Städte anhand von sieben verschiedenen Faktoren: Umfang von Reisen und Tourismus, Konzentration und Dichte von Touristenaktivitäten, Umfang von Freizeittreibern, Umfang von Geschäftstreibern, urbane Wachstumsbereitschaft, politisches Engagement und Ausmaß von Belastung, die die örtliche Tourismuswirtschaft der Stadt insgesamt auferlegt.