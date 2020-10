Von: Björn Jahner | 01.10.20

PATTAYA: Die Designated Areas for Sustainable Tourism Administration hat in Zusammenarbeit mit der Digital Economy Promotion Agency und Lazada eine Prototyp-Webseite und Smartphone-App mit dem Namen „Smart Active Beach“ entwickelt, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) sowie Communitys in Pattaya und Umgebung den Zugang zum Internethandel zu erleichtern.

Abgerufen werden können Informationen zu touristischen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten sowie Angebote von Hotels, Resorts, Spas und Restaurants. Über die Shop-Funktion lassen sich zudem lokale Früchte, Lebensmittel und Snacks bestellen. „Smart Active Beach“ steht kostenlos bei Google Play (Android) zum Download bereit und ist in Thailändisch, Englisch, Chinesisch und Russisch verfügbar. Die Prototyp-Webseite kann hier abgerufen werden.