Von: Michael Lenz | 07.07.19

KUALA LUMPUR: Geht es nach der Vorstellung von Agrarministerin Teresa Kok sollen Touristenführer in Malaysia nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch die Vorzüge von Palmöl anpreisen. „Touris­ten hören auf die Führer und deren Empfehlungen.

Deshalb müssen wir sie über den Nutzen von Palmöl fortbilden, damit sie diese Botschaft weitergeben können“, sagte Kok gegenüber malaysischen Medien. Malaysia ist nach Indonesien der zweitgrößte Exporteur von Palmöl. Beide Länder, die zusammen weltweit mehr als 80 Prozent Marktanteil erreichen, laufen Sturm gegen das ab 2021 geltende EU-Verbot von Palmöl in Biokraftstoffen. In Malaysia verdienen 650.000 Kleinbauern ihren Lebensunterhalt mit Palmöl. Das Land exportiert pro Jahr rund zwei Millionen Tonnen Palmöl in die EU. Davon werden mehr als 30 Prozent in Biokraftstoffen eingesetzt.