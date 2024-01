Tourengeherin bei Lawinenunglück ums Leben gekommen

INNSBRUCK: Bei einem Lawinenabgang in Österreich ist eine 28-jährige deutsche Tourengeherin ums Leben gekommen. Die Frau wollte mit ihrem 26 Jahren alten Lebensgefährten und einem weiteren Begleiter am Samstag vom 2800 Meter hohen Gaiskogel bei Innsbruck abfahren, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Als die auf dem Gipfel ihre Skier zur Abfahrt bereitmachte, wehte der Wind demnach einen Ski davon und etwa 200 Meter den Abhang herunter. Beim Versuch, den Ski zu holen, wurde der Freund von einer Lawine erfasst, blieb aber unverletzt. Kurz darauf löste sich ein weiteres Schneebrett und riss die Frau mit, die Innsbruck lebte. Sie wurde zwar von der Bergrettung geborgen, aber die Wiederbelebungsversuche scheiterten.

Bei einem weiteren Unglück in der Region wurden nach Angaben der Polizei vier deutsche Skifahrer im Alter von 23 bis 30 Jahren von einem Schneebrett erfasst. Sie wurden 150 Meter weit mitgerissen und verschüttet. Nach der Bergung wurden sie ins Spital geflogen.

Im Bundesland Vorarlberg kam ein 54 Jahre alter Tourengeher aus Österreich ums Leben. Der Mann wurde im Silvrettagebiet von einer Lawine über rund 400 Meter durch felsiges Gelände mitgerissen und am Fuß einer Wand begraben, so die Polizei. Die Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.