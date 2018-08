Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

Touristen auf dem Chalong-Pier in Phuket. Foto: The Nation

PHUKET: Ein 24,3 Meter langes, vertäutes Tourboot ist am Mittwochmorgen in der Chalong-Bucht gesunken.

Die Polizei schließt einen Sabotageakt nicht aus. Das Boot, als „Dragon Boy“ registriert, ist besser bekannt als „Lady Andaman“. Es hat einen Wert von etwa 6 Millionen Baht und wurde kürzlich verkauft. Es sollte in zwei bis drei Wochen ins Trockendock gehen, um für die kommende Hochsaison in ein Tauchsafariboot umgebaut zu werden. Laut der Polizei soll ein Mann mit einem Dingi zum Boot gefahren sein und es gegen 8 Uhr bestiegen haben. Inzwischen haben Beamte Überwachungskameras ausgewertet, doch keinen Verdächtigen ausgemacht, heißt es bei „Phuket News“. Das Boot sorgte zuletzt im Jahr 2014 für Schlagzeilen, als die „Lady Andaman“ in der Bucht von Chalong unterging. Sie war gegen einen Betonklotz gefahren, der in der Mitte des Zufahrtskanals zum Chalong Pier lag.