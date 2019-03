Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

KRABI: Die Leitung des Nationalparks Mu Koh Lanta hat eine Untersuchung zu einem Videoclip im sozialen Netzwerk angeordnet, der zeigt, dass ein Touristenboot vor einem Korallenriff in der Nähe der Koh Ngai vor Anker liegt.

Chef Kankasem Meesuk sagte, eine erste Untersuchung des Clips habe ergeben, dass es sich um ein Boot mit langem Schwanz handelte, den Namen konnte er jedoch nicht klar erkennen. Er könne nicht bestätigen, dass sich der Vorfall vor der Koh Ngai in Krabi ereignet habe. Der Nationalpark habe rund um die Insel Bojen zum Festmachen der Boote installiert. So sollen Schäden an Korallenriffen verhindert werden. Der Clip zeigt Touristen an Bord, als der Anker fallen gelassen wurde. Das Video zeigt auch, wie der Anker unter Wasser am Korallenriff vor und zurückgezogen wird. Internetnutzer forderten die Behörden auf, gegen den Skipper vorzugehen.