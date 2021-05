BANGKOK: Reiseveranstalter wollen Urlaubern aus den Nachbarländern Impftourismus-Pakete in Thailand anbieten, sobald private Krankenhäuser über Impfstoffe verfügen.

Chotechuang Soorangura, Geschäftsführer von NS Travel and Tours, sagte, dass die Ungleichheit der Impfstoffverteilung und das langsame Tempo der Auslieferung die Virenausbrüche in den Nachbarländern verstärken könnten, besonders da Indien unter einem neuen Schub leide und nicht in der Lage sei, Myanmar wie geplant mit Impfstoffen zu versorgen. Auch wenn die Impfstoffe für private Krankenhäuser erst im Oktober eintreffen würden, würden sich Touristen der gehobenen Klasse aus Myanmar und Laos in Thailand impfen lassen. Der wichtigste Faktor für Touristen sei die Quarantänezeit in Thailand und diese müsse weniger als sieben Tage betragen.

Luzi Matzig, Geschäftsführer von VIP Jets, einem Anbieter von Privatjets, berichtet, dass sein Unternehmen aus Thailand drei Buchungen für Privatflüge erhalten habe. Die Passagiere wollten sich in Dubai impfen, zwei seien Expats. Ein einfacher Flug in einem Privatjet nach Dubai kostet 2,6 bis 4 Millionen Baht.