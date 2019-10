â€žTour de Andamanâ€œ fÃ¼hrt durch sechs Provinzen

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

PHUKET: Die „Tour de Andaman“ begann am 5. Oktober und führt durch sechs südliche Provinzen. Sie soll den Tourismus allgemein und insbesondere den Sporttourismus ankurbeln.

Die ersten Touretappen fanden bereits am 5. Oktober in Phuket über 28 km und in Ranong am 6. Oktober (24 km) statt. Weiter geht es in Phang-nga am 19. Oktober (46 km), Krabi am 20. Oktober (30 km), Trang am 26. Oktober (26 km) und Satun am 27. Oktober (29 km). Bei den vier Rennen gehen geübte Radfahrer am 31. Oktober von Phuket nach Phang-nga und Krabi über 143 km an den Start, es folgen die Etappen von Krabi nach Trang am 1. November (127 km) und von Trang nach Satun am 2. November (148 km). Abschluss ist in Ranong ein Zeitfahren am 3. November über 10 km.

Die Teilnehmer werden entlang der malerischen Andamanenküste atemberaubende Ausblicke genießen. Auf jeder Rennetappe sind maximal 150 Radfahrer zugelassen. Teilnehmer, die sich nur für eine Etappe anmelden, müssen 500 Baht bezahlen (Unterkunft nicht inbegriffen), während diejenigen, die sich für alle vier Etappen anmelden, 2.000 Baht bezahlen (Unterkunft inbegriffen). Radfahrerinnen und Radfahrer erhalten ein Trikot und eine Medaille. Es stehen Busse bereit, die die Sportler in andere Provinzen bringen werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite „Tour de Andaman 2019“ oder telefonisch unter 092-365.6945 oder 063-564.1424.