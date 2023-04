Von: Björn Jahner | 20.04.23

KRABI: Ein weiblicher Dugong wurde am Mittwoch (19. April 2023) tot und ohne Kopf am Strand des Bezirks Nua Khlong in der südthailändischen Provinz Krabi gefunden.

Dorfbewohner im Ko Siboya Unterbezirk von Nuea Khlong fanden den Dugong in der Nähe des Strandes im Dorf 7 und zogen ihn an Land. Das etwa zwei Meter lange und mehr als 100 kg schwere Säugetier (ohne Kopf) hatte auch viele andere Wunden an seinem Körper.

Der Dorfvorsteher von Dorf 7, Yongyuth Fungkwa, vermutet, dass sich das Dugong-Weibchen in einem Fischernetz verheddert haben könnte und gestorben ist. Als die Fischer es entdeckten, schnitten sie ihm einfach den Kopf ab, um den Körper aus dem Netz zu befreien.

Er sagte auch, dass er sich nicht sicher sei, ob die Fischer den Kopf des Dugong wegen seiner Stoßzähne abgetrennt haben, denn diese könnten einen guten Preis erzielen.

Beamte eines Forschungszentrums für seltene Meeresarten in der Provinz Trang werden in der Provinz Krabi erwartet, um eine Untersuchung durchzuführen.