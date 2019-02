Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

SATUN: Ein etwa zwei Tonnen schwerer Walhai wurde am Dienstag in Satun tot am Strand entdeckt.

Nach Angaben der Behörde für Marine- und Küstenressourcen (DMCR) wurden Beamte des Meeresnationalparks Mu Koh Paetra über den riesigen Kadaver informiert. Der tote Wal ist 8,80 Meter lang und vier Meter breit. An dem Kadaver wurden keine Wunden festgestellt. Deshalb soll jetzt seine Todesursache festgestellt werden. Der Walhai wurde inzwischen begraben, sein Skelett soll für Studien verwendet werden.