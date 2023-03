Von: Björn Jahner | 06.03.23

Chumphon. Foto: Tourism Authority Of Thailand

CHUMPHON: Der verweste Körper eines nicht identifizierten Toten wurde am Sonntag (5. März 2023) im Bezirk Pathiu der Provinz Chumphon in der Südregion des Landes an Land gespült.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche von einheimischen Fischern in der Nähe einer Anlegestelle für Touristenboote, etwa 5 Kilometer von Koh Khai entfernt, auf Felsen am Strand gefunden.

Die Leiche war unbekleidet und es fehlte der größte Teil des Fleisches, so dass nur Beine, Arme, Kopf und Skelett übrigblieben. Die Polizei sagte, der Mann sei wahrscheinlich vor ein oder zwei Monaten gestorben. Seine Identität war ein Rätsel.

Die Überreste wurden zur genaueren Untersuchung ins Pathiu Hospital gebracht.

Polizeihauptmann Sayant Tumrawat, stellvertretender Leiter der Ermittlungen in Pathiu, sagte gegenüber der Presse, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, ob es sich bei dem Toten um einen der vermissten Seeleute der HTMS Sukhothai handelt, die im Dezember 2022 während eines Sturms im Meer vor Prachuap Khiri Khan gesunken war.

Der Fund der Leiche wurde der Marine gemeldet.

Die HTMS Sukhothai sank in der Nacht zum 18. Dezember 2022 etwa 19 Seemeilen vor der Küste des Bezirks Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan in einer Wassertiefe von 50 Metern.

An Bord befanden sich 105 Besatzungsmitglieder, von denen 76 gerettet wurden, 24 wurden tot aufgefunden und fünf werden noch vermisst.