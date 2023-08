Von: Björn Jahner | 22.08.23

TRANG: Am Sonntag (20. August 2023) wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr ein toter Dugong an einem Strand in der Provinz Trang gefunden.

Der Kadaver eines männlichen Dugong, der vermutlich 20 Jahre alt ist, wurde am Strand von Laem Lookmai in Hat Samran entdeckt. Das Tier war etwa 2,47 Meter groß und wog rund 250 Kilo.

An dem Körper des Dugong wurden keine Spuren eines Angriffs oder eines Kampfes mit einem Fischernetz gefunden.

Das tote Tier wurde von Beamten des Forschungszentrums für Meeres- und Küstenressourcen zur Autopsie weggebracht.

Aram Yankaew, Leiter des Bezirks Hat Samran, sagte, dass am 29. Juli 2023 ein Dugong-Kadaver am Strand von Tase Cape gefunden worden sei. Dabei handelte es sich ebenfalls um einen männlichen Dugong, der etwa 20 Jahre alt und zweieinhalb Meter groß war, sagte er. Er fügte hinzu, die Autopsie habe ergeben, dass das Tier an einer Krankheit gestorben sei.

Er geht davon aus, dass die beiden Dugongs aufgrund der starken Monsunflut von der Insel Libong an Land gespült worden sind. Dugongs leben auf der Insel Libong, weil es dort viel Seegras gibt, sagte er.