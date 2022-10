Von: Björn Jahner | 31.10.22

PHUKET: Ein riesiger, seltener Brydewal wurde am Sonntag am Strand von Koh Racha vor dem Unterbezirk Rawai im Bezirk Mueang Phuket gefunden.

Das Büro des Department of Marine and Coastal Resources Phuket (DMCR) wurde zum Fundort gerufen. Der Wal wurde am Laem Sai Strand im Süden von Koh Racha tot aufgefunden.

Er wurde als weiblicher Brydewal mit einer Länge von mindestens 13 Metern identifiziert. Der Wal war bereits seit mindestens einem Monat tot. Der Wal wurde an die Küste gezogen, um die Todesursache zu ermitteln.