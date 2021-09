Foto: Tourism Authority Of Thailand

KANCHANABURI: Die Thailändische Tourismusbehörde hat den Termin für die diesjährige River-Kwai-Brückenwoche in Kanchanaburi bekanntgegeben: Sie findet in diesem Jahr von Freitag, 26. November bis Sonntag, 5. Dezember statt.

Höhepunkt ist auch dieses Jahr wieder die spektakuläre Licht- und Klangshow, bei der das historische Bauwerk auf beeindruckende Weise in Szene gesetzt wird. Auf keinen Fall verpassen sollten die Besucher eine Fahrt mit der sogenannten „Todesbahn“, deren Bau mehr als 100.000 Zwangsarbeiter mit ihrem Leben bezahlten. Auf dem Friedhof der Alliierten wird eine große Zeremonie zum Totengedenken veranstaltet, an der in Vor-Corona-Zeiten traditionell Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen. Das Festivalprogramm wird mit Konzerten thailändischer Künstler und kulturellen Aufführungen abgerundet.



Die Brücke über den Fluss Kwae Yai wurde im Zweiten Weltkrieg unter japanischer Besatzung von alliierten Kriegsgefangenen in Zwangsarbeit als Teilstück der strategischen Eisenbahnstrecke von Thailand nach Myanmar errichtet. Beim Bau dieser Eisenbahnstrecke starben so viele Menschen, dass sie später als die „Todesbahn“ in die Geschichte einging.