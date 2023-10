BANGKOK: Im Theravada-Buddhismus wird den Verstorbenen mit dem Wan-Sart-Tag gedacht, auch bekannt als „Wan Saart“ oder „Thai Sart“. Theravada, die älteste noch existierende Schultradition des Buddhismus, leitet ihre Abstammung von den ersten Anhängern des Buddha ab, wie es die altindische Sprache Pali beschreibt – die Schule der Ältesten.

In diesem Jahr wird der Wan Sart am Samstag, 14. Oktober begangen. Das Wort „Sart“ hat seinen Ursprung ebenfalls im Altindischen, genauer gesagt im Pali, und wird mit Begriffen wie Saison, Herbstzeit oder dem Fall der Jahreszeit übersetzt. In Thailand, das aufgrund seiner geografischen Lage keine westlichen Jahreszeiten kennt, wird es heute vor allem mit Festtagen in Verbindung gebracht, die Geistern oder Verstorbenen gewidmet sind.

Tod als Teil des Lebenszyklus

Obwohl der Wan-Sart-Tag, an dem den Verstorbenen Respekt gezollt wird, kein offizieller Gedenktag in Thailand ist und daher nicht von allen Thais begangen wird, wird er vor allem in ländlichen Regionen von der Mehrheit der Bevölkerung praktiziert. Für Angehörige und Freunde ist es ein besonderer Anlass, um Verwandten und Freunden, die verstorben sind, in Trauer und Erinnerung zu gedenken. Im thailändischen Buddhismus wird der Tod nicht als das Ende des Lebens betrachtet, sondern vielmehr als Teil des Lebenszyklus. Daher glaubt man, dass die Verdienste verstorbener Familienmitglieder den noch lebenden Familienangehörigen in irgendeiner Weise zugutekommen können.

Reinigung der Urnengräber

Die Bilder der Verstorbenen zu Hause sowie an Urnengräbern werden gereinigt und mit frischen bunten Blumengirlanden geschmückt. Kerzen und Räucherstäbchen werden vor den Bildern entzündet, es folgt ein Gebet, und mit einem Wai verabschiedet man sich schließlich für ein weiteres Jahr von den Verstorbenen, um im nächsten Jahr die Prozedur zu wiederholen. Auch im Tempel wird gemeinsam mit Gebeten der Verstorbenen gedacht.

Süßspeise für Freunde und Mönche

Eine Besonderheit am Wan-Sart-Tag ist Krayasart, ein süßes Dessert aus Reis, Erdnüssen, Sesam, Zucker oder Honig. Diese Zutaten werden zu einer klebrigen Paste gekocht und in Bananenblätter gewickelt. Früher bereitete jede Familie ihr eigenes Krayasart zu, aber mittlerweile ist dieses Dessert auch auf den meisten Thai-Märkten und in Supermärkten erhältlich. Als Zeichen ihres Respekts überbringen die Thais am Wan-Sart-Tag nicht nur ihren Verwandten, Freunden und Nachbarn diese Süßspeise, sondern auch den Mönchen im Tempel. Sie glauben, dass, wenn sie dies nicht tun, ihre verstorbenen Verwandten nichts zu essen hätten und sie aufgrund ihrer Undankbarkeit gegenüber ihren Vorfahren in Ungnade fallen würden. Am Wan-Sart-Tag hoffen sie, auf diese Weise Verdienste für sich selbst zu erwerben und somit ihr eigenes Karma zu verbessern („tam bun“).