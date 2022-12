PHANG-NGA: Die Leiche einer Frau wurde in einer Mülltonne gefunden, die auf einem Hügel in der Gegend von Phang-nga abgestellt war.

Die Polizei von Ka Pong im Bezirk Ka Pong wurde am Montag (26. Dezember 2022) über die Leiche informiert. Polizei und Rettungskräfte trafen am Tatort auf dem Khao Sok Hill an der Grenze zwischen Phang-nga und Surat Thani ein.

Auf dem Hügel wurde eine Plastiktonne gefunden, in der sich die Leiche einer Frau befand. Die Leiche wurde später als Supattra Yodkaew, 30, aus Surat Thani identifiziert.

Meksuwan Supanmok, ein Angestellter der Kuraburi Highway Station in Phang-nga, erzählte der Presse, dass er Gras mähte und Straßenschilder an der Straße am Hügel reinigte. Er roch einen üblen Geruch, bevor er die Mülltonne auf dem Hügel sah.

Er war sich sicher, dass sich in der Tonne eine Leiche befand, da seiner Meinung nach in der Vergangenheit schon viele Leichen dort abgeladen worden waren. Er beschloss, die Polizei zu rufen.

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Frau in einem anderen Gebiet zu Tode geprügelt wurde, bevor ihre Leiche in der Mülltonne entsorgt wurde. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den Verdächtigen und die Todesursache zu finden.