PATTAYA: Auf dem Highway 36 nahe Pattaya in der Ostküstenprovinz Chonburi ereignete sich am Samstag (29. April 2023) in den frühen Morgenstunden ein tragischer Unfall, als ein 14-jähriger Jugendlicher auf einem Motorrad nahe einer internationalen Schule mit dem Heck eines Sattelschleppers zusammenstieß.

Das junge Opfer erlitt eine tödliche Schädelfraktur und starb noch am Unfallort, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Daily News.

Als die Polizei und Rettungskräfte der Sawang Boriboon Thammasat Rescue Foundation den Unfallort erreichten, stießen sie auf eine Gruppe Jugendlicher, die sich um ihren verstorbenen Freund versammelt hatten.

Etwa einen Kilometer entfernt vom Unfallort wurde der Sattelschlepper und der 45-jährige Lkw-Fahrer aufgespürt. Das schwarze Motorrad der Marke Honda Wave 110 war schwer beschädigt und über einen Kilometer von dem Lastwagen mitgeschleift worden.



Der Trucker behauptete, dass er eine Gruppe junger Motorradfahrer am Straßenrand bemerkt habe und auf die mittlere Spur gefahren sei, um einen Unfall zu vermeiden.

Als er jedoch bemerkte, dass seine Bremsen klemmten, hielt er den Lkw an und entdeckte das Motorrad, das im Heck seines Sattelschleppers steckte.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern noch an.