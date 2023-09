Von: Björn Jahner | 28.09.23

Polizeigeneral Torsak Sukwimol wurde zum neuen nationalen Polizeichef ernannt. Foto: The Nation

BANGKOK: Auf einer Sitzung der Polizeikommission am Mittwoch (27. September 2023) wurde Polizeigeneral Torsak Sukwimol zum neuen nationalen Polizeichef ernannt.

Unter dem Vorsitz von Premierminister Srettha Thavisin standen auf der Sitzung im Hauptquartier der Royal Thai Police (RTP) in Bangkok 66 Punkte auf der Tagesordnung. Die mit Spannung erwartete Entscheidung war die Ernennung des nächsten Polizeichefs als Nachfolger von Polizeigeneral Damrongsak Kittiprapas, der Ende September in den Ruhestand treten wird.

Gegen 13.00 Uhr gab es Berichte, dass die Sitzung verschoben worden sei, aber um 16.00 Uhr wurde bestätigt, dass die Sitzung stattgefunden hatte und der neue Polizeichef ausgewählt worden war. Die Sitzung war vom letzten Monat auf Mittwoch verschoben worden.

Nach der Sitzung erklärte der RTP-Sprecher Pol. Gen. Achayan Kraithong gegenüber der Presse, dass er nicht in der Lage sei, weitere Einzelheiten bekanntzugeben, da die Ernennung noch im Gange sei.

Quellen zufolge erhielt Torsak jedoch eine 9:2-Mehrheit, um ihm den Posten zu übertragen. Der Premierminister soll sich bei der Abstimmung enthalten haben.

Torsak war einer von vier Kandidaten im Rennen um den Spitzenposten, zusammen mit Pol Gen. Roy Ingkhapairoj, Pol. Gen. Kitirat Phanphet und Pol. Gen. Surachate „Big Joke“ Hakparn.

Torsak war der einzige Anwärter, der die Polizeiakademie nicht besucht hatte, da er einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaften an der Thammasat-Universität erworben hatte, bevor er sich in die Klasse 4 für die Ausbildung zum Polizeihauptmann einschrieb.

Torsak wird nur ein Jahr lang an der Spitze stehen, da er nächstes Jahr in den Ruhestand gehen wird.

Kurz vor seiner Ernennung wurden bis zu acht Polizeibeamte, die dem Polizeigeneral Surachate unterstellt waren, wegen angeblicher Verwicklung in Online-Glücksspiele versetzt. Mehrere Beobachter gehen davon aus, dass dieser Schritt auf einen Konflikt innerhalb der Polizei zurückzuführen ist, um Surachate zu diskreditieren, wie die Razzien in seinen Häusern gezeigt haben.

Surachate sagte, dass er glaube, dass die Razzien in den sechs Häusern, die ihm gehören, durch die Politik innerhalb der Polizei motiviert seien, und fügte hinzu: „Ich will mich nicht rächen, aber ich habe eine Menge Details, die, wenn sie ans Licht kommen, das gesamte Royal Thai Police Bureau unter Beschuss nehmen können.“ Surachate war bei der Sitzung am Mittwoch nicht anwesend.

Seit 1998 hat Thailand 14 Polizeichefs gehabt. Zu ihnen gehören Somyot Poompanmoung, der derzeitige Präsident des thailändischen Fußballverbandes, und Sereepisuth Temeeyaves, der Vorsitzende der Seri Ruam Thai Partei.