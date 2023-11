TRANG: Die Polizei wird die Sicherheit des flüchtigen Verbrecherbosses Chavalit Thongduang, 37, der letzten Monat aus dem Gewahrsam der Behörden in der Provinz Nakhon Si Thammarat in der Südregion Thailands geflohen ist, garantieren, falls er sich entschließt, sich zu stellen, kündigte der Chef der Nationalen Polizei, Pol. Gen. Torsak Sukwimol, am Donnerstag (9. November 2023) an.

Torsak dementierte Berichte, wonach Beamte Chavalit am Mittwoch (8. November 2023) bei einem Schusswechsel getötet hätten, als die Polizei sein Versteck auf einem Berg in Trang, einer südlichen Nachbarprovinz von Nakhon Si Thammarat, stürmte.

Torsak bestätigte, dass es am Mittwoch zu einem Schusswechsel zwischen Chavalit und den ihn verfolgenden Beamten gekommen sei, wobei es dem Verurteilten jedoch gelungen sei, erneut zu entkommen.

„Die Polizei hat nicht die Absicht, einen Flüchtigen zu töten“, versicherte Torsak den Angehörigen des Flüchtigen. „Allerdings wird seine Strafe jedes Mal erhöht, wenn er sich der Verhaftung widersetzt.“

Foto: The Nation

Torsak sagte, dass er glaube, dass sich Chavalit immer noch in Trang verstecke und forderte seine Verwandten auf, ihn zu überzeugen, sich zu stellen, falls er mit ihnen Kontakt aufgenommen habe.

Chavalit, der wegen mehrerer schwerer Verbrechen, darunter Raub und illegaler Waffenbesitz, verurteilt wurde, war in den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 2023 entkommen, als er eine Krankheit vortäuschte und sich in das Krankenhaus von Nakhon Si Thammarat einweisen ließ.

Chavalit verbüßt eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren und drei Monaten bis zum 6. Mai 2043.

Die Strafvollzugsbehörde hat eine Belohnung von 100.000 Baht für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen.