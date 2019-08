Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

NAKHON SI THAMMARAT: Die Provinzbehörde hat drei Bezirke zu Katastrophengebieten erklärt, weil in Khuan Khreng ein weitläufiger Torfsumpfwald in Flammen steht.



Der stellvertretende Innenminister Niphon Bunyamanee besuchte am Donnerstag die Provinz, um sich ein Bild von dem riesigen Feuer zu machen. Er forderte die lokalen Behörden auf, die Bezirke Chian Yai, Hua Sai und Chalerm Phrakiat zu Katastrophengebiete zu erklären, damit ausreichend Mittel für die Bekämpfung und die Opfer bereitgestellt werden könne. In drei Dörfern des Bezirks Chian Yai mussten Anwohner evakuiert werden. 60 Menschen klagten über Atemprobleme und 20 hatten schwere Symptome.

Das Feuer begann am Dienstag und breitete sich auf 400 Rai des Torfsumpfwaldes aus. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Feuerwehren aus anderen Regionen unterstützen die lokalen Teams. Atthapol Charoenchansa, Generaldirektor der Forstbehörde, sagte, der Torfwald von Khuan Khreng erstrecke sich mit 250.883 Rai in den Provinzen Nakhon Si Thammarat, Phatthalung und Songkhla und sei ein großes Feuchtgebiet im zentralen Teil des Südens. Das Feuer habe sich von Ackerland in der Nähe des Waldes ausgebreitet und sei aufgrund des gegenwärtig geringen Wasserstandes und der starken Winde schwer zu kontrollieren.