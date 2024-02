MARANELLO: Erst die Scuderia, dann Mercedes, dann Red Bull. Die drei Top-Teams stellen nacheinander ihre neuen Formel-1-Autos vor. Zwei große Personal-Themen spielen dabei auch eine Rolle.

Ferrari präsentiert an diesem Dienstag in Maranello den neuen Formel-1-Wagen des italienischen Traditionsteams. Der Arbeitgeber von Rekordweltmeister Lewis Hamilton ab 2025 ist damit der erste der Top-Rennställe, der das neue Auto vorstellt. Am Mittwoch folgen Hamiltons Noch-Arbeitgeber Mercedes sowie McLaren. Am Donnerstag ist der Titelverteidiger Red Bull mit dem dreimaligen Champion Max Verstappen dran.

Ob dann Teamchef Christian Horner weiter im Amt ist, ist offen. Gegen den Briten läuft eine vom Red-Bull-Mutterkonzern beauftragte Untersuchung. Dem 50-Jährigen, der das Team seit dem Einstieg in die Motorsport-Königsklasse zur Saison 2005 leitet, wird unangemessenes Verhalten vorgeworfen.

Bei Ferrari wird Carlos Sainz zum letzten Mal einen neuen Ferrari mit vorstellen. Der 29 Jahre alte Spanier muss den Rennstall nach dieser Saison verlassen, um für Hamilton Platz zu machen. Der Vertrag mit Charles Leclerc wurde indes bereits vorzeitig und langfristig erneuert. Wer 2025 anstelle von Hamilton im Mercedes neben George Russell fahren wird, ist noch ungeklärt.

Die Saison beginnt mit dem Großen Preis von Bahrain am 2. März. Angesetzt ist die Rekordzahl von 24 Rennen. Zur Einstimmung können die Teams ihre neuen Autos am 21., 22. und 23. Februar auf dem Bahrain International Circuit noch testen.