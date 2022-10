Von: Björn Jahner | 21.10.22

NAKHON PHANOM: Die Mission des Schauspielers und Sängers Phakin „Tono“ Khamwilaisak, den reißenden Strömungen des Mekong zu trotzen, um Spenden für Krankenhäuser zu sammeln, hat bereits rund acht Millionen Baht eingebracht.

Mit seiner Mission „Ein Mann und der Fluss“ will Tono Geld für zwei Krankenhäuser sammeln – eines in Nakhon Phanom im Nordosten von Thailand und ein anderes in der Provinz Khammounane in Zentral-Laos.

Am Samstag (22. Oktober 2022) will er unter den wachsamen Augen seines Teams den Mekong auf einer Strecke von 15 Kilometern in beide Richtungen durchschwimmen.

Am Freitag teilte er der Presse mit, dass alle Vorbereitungen für die Veranstaltung getroffen wurden. Er fügte hinzu, dass der Fonds mit einer Million Baht von ihm und einer weiteren Million von wichtigen Spendern begann.

Er führte fort, dass er überrascht sei, dass seine Mission bereits mehr als sieben Millionen Baht eingebracht habe. Er sei stolz darauf, dass sowohl die thailändische als auch die laotische Bevölkerung die Bedeutung seiner Wohltätigkeitsaktion verstehe.

Das Hauptziel sei nach Aussage von Tono, den Krankenhäusern bei der Anschaffung der neuesten medizinischen Ausrüstungen zu helfen, und er hoffe, dass die Spenden bis Samstag auf etwa zehn Millionen Baht ansteigen werden.

Die Veranstaltung soll darüber hinaus die bilateralen Beziehungen zwischen Thailand und Laos verbessern, nachdem die Covid-19-Pandemie unter Kontrolle ist und die Länder ihre Grenzen wieder geöffnet haben und die lokale Wirtschaft auf beiden Seiten der Grenze ankurbeln.

Tono kündigte an, dass er nach Beendigung seiner Mission auch nach Laos reisen werde. Er wolle sich revanchieren und das medizinische Personal des Krankenhauses treffen, das die Spende erhält.

Im Jahr 2019 initiierte Tono die Mission „Ein Mann und das Meer“, mit der er die Verschmutzung der Meere durch Einwegplastik bekämpfte. Die Mission, bei der er zwischen 12 Inseln schwamm, war ein großer Erfolg und er wurde im selben Jahr auf der UN-Ozeankonferenz zum Botschafter für nachhaltige Ozeane ernannt.

Die erste hochkarätige Spendenaktion dieser Art startete der Rockstar Artiwara „Toon Bodyslam“ Kongmalai im Jahr 2017, als er vom südlichsten zum nördlichsten Zipfel Thailands lief und 1,3 Milliarden Baht für 11 Krankenhäuser sammelte.

Obwohl die Absichten des Schauspielers und Sängers offensichtlich gut sind, haben viele Kritiker ihn und andere Prominente dafür kritisiert, dass sie nur Spendenaktionen ins Leben rufen, aber nicht die Machthaber für ihr Versagen bei der Bereitstellung angemessener Mittel für Schulen und Krankenhäuser in Frage stellen.