HUA HIN: Auch am Dienstag haben städtische Arbeiter die Strände des Touristenortes von Müll gereinigt.

Am Wochenende wurden mehrere Tonnen Abfall an die Strände gespült. Heftige Monsunwinde hatten den Müll förmlich an die Küste geblasen. Arbeiter sammelten am Sonntag und Montag in Hua Hin rund sechs Tonnen Müll auf einem zehn Kilometer langen Strandabschnitt. Laut der Verwaltung sollen im Oktober im ganzen Land bis zu 100 Tonnen Müll an Land gespült worden sein