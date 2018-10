Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.18

Tollwutimpfung in einer Tierklinik in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der Generaldirektor der Tierhaltungsbehörde, Sorawit Thanito, will die Tollwut in Thailand im nächsten Jahr ausrotten.

Die Behörde wird Freiwillige ausbilden, um alle Hunde und Katzen landesweit gegen Tollwut zu impfen. Sorawit sagte, die Freiwilligen würden von Tierärzten ausgebildet werden und Zertifikate erhalten. Sie könnten sich offiziell gemäß dem Tollwutkontrollgesetz von 1992 ausweisen. Die Nationale Kampagne sei von März bis Mai 2019 geplant. Die Behörde will mit allen lokalen Verwaltungen zusammenarbeiten, um die Zahl der Haus- und Straßenhunde sowie Katzen zu ermitteln. Es sollen Impfstoffe für mindestens 80 Prozent der Tiere bereitgestellt werden. In diesem Jahr sind bereits 18 Menschen an der Tollwut gestorben.