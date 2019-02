Von: Björn Jahner | 03.02.19

PATTAYA: Mit steigenden Besucherzahlen am Hafen Bali Hai in Folge der Auflage des Nationalen Rates für Frieden und Ordnung (NCPO), dass Speedboot-Betreiber ihre Passagiere nur noch im Hafen anstatt am Strand an der Beach Road aufnehmen und absetzen sollen, wird Kritik nach fehlenden sanitären Anlagen laut.

So hatte die Stadtverwaltung im letzten Jahr bekannt gegeben, öffentliche Toiletten errichten zu wollen, jedoch blieb es bis heute nur bei der Ankündigung. Als Notlösung stehen nun mobile Toilettenwagen am Hafen für die Notdurft bereit, die jedoch weder behindertenfreundlich noch rollstuhlgerecht sind. Zwar wurden anlässlich der Großveranstaltung „International Fleet Review 2017“ neue sanitäre Einrichtungen im Bali Hai Service Center errichtet, jedoch nie eröffnet. Gemäß Pattayas Vize-Bürgermeister Ronakit Ekasingh seien die Toilettenanlagen noch nicht vollständig betriebsfähig. Er betonte jedoch, dass Bürgermeister Sontaya Khunpluem angeordnet habe, diese so schnell wie möglich zu eröffnen. Zudem sei nach wie vor der Bau eines neuen Gebäudes für öffentliche Toiletten vorgesehen, informierte Ronakit. Ein genaues Datum dafür verriet er nicht.