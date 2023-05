Von: Björn Jahner | 07.05.23

Der Khun Dan Prakarn Chon Dam in Nakhon Nayok ist Austragungsort einer Wohltätigkeitslaufveranstaltung mit reizvoller Streckenführung. Foto: Together Run Fun For Health 2023



NAKHON NAYOK: Anlässlich des 96-jährigen Bestehens der Nurses‘ Association of Thailand wird am Sonntag, 21. Mai von 05.00 bis 08.00 Uhr unter der königlichen Schirmherrschaft Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Srinagarindra die Laufveranstaltung „Together Run Fun for Health“ am Khun Dan Prakarn Chon Dam in Nakhon Nayok veranstaltet.

Die Laufstrecke führt 6 km entlang des malerischen Reservoirs (Karte). Alle Einnahmen gehen an die Nurses‘ Association of Thailand. Mehr Infos hier!