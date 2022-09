Tötung und Suizid auf Friedhof 

GRAZ: Auf einem Friedhof in Österreich hat ein Mann seine Ehefrau getötet und danach Suizid begangen.

Wie eine Polizeisprecherin am Samstag berichtete, waren die beiden Toten am Vortag in der Stadt Graz in der Nähe ihres bereits früher reservierten Grabes entdeckt worden. Ermittler fanden am Tatort einen Abschiedsbrief, in dem der 75-jährige Mann die Krankheit seiner auf den Rollstuhl angewiesenen 71-jährigen Frau als Motiv nannte.