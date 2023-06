NONTHABURI - Im Bezirk Pak Kret in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem eine Frau durch einen Stromschlag beim wilden Urinieren auf dem Parkplatz einer Franchise-Filiale einer bekannten Minimarktkette ums Leben kam.

Das Opfer, eine 34-jährige Frau aus der Provinz Roi Et, betrat den Laden zusammen mit einer Freundin, um Alkohol zu kaufen. Während sie sich im Geschäft befand, suchte sie vergeblich nach einer Toilette und entschied sich daraufhin, neben dem Laden zu urinieren. Dabei erlitt sie einen tödlichen Stromschlag und war auf der Stelle tot.

Die Leiche wurde untersucht und es wurden Verbrennungen am linken Ellbogen, an der Hüfte und am Bein festgestellt, was auf die Wirkung des Stromschlags hinweist. Der Mini-Markt reagierte unverzüglich und rief einen Elektriker, um die defekte Stelle zu reparieren.

Reporter, die den Ort des Geschehens aufsuchten, sprachen mit einer Verkäuferin, die in der Nähe des Supermarktes arbeitete. Sie zeigte sich schockiert und verängstigt über den Vorfall.

Auch die Besucher des Ladens äußerten ihre Besorgnis über den Vorfall und versprachen, in Zukunft mehr Vorsicht walten zu lassen. Der tragische Vorfall wirft ein Licht auf die Wichtigkeit der Einhaltung von Sicherheitsstandards, um solche Unfälle zu verhindern.