Tödliche Schüsse vor englischem Pub - Mann muss lange in Haft

LIVERPOOL: Weil er eine junge Frau vor einem Pub nahe Liverpool mit Schüssen tödlich verletzt hat, ist ein 23-Jähriger in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er muss wegen Mordes mindestens 48 Jahre ins Gefängnis, wie ein Gericht in Liverpool am Freitag entschied. Die getötete 26-Jährige war an Heiligabend zufällig Opfer eines Bandenkriegs geworden.

Die Frau wurde damals getroffen, als der Mann in Wallasey insgesamt zwölf Schüsse aus einer Maschinenpistole abfeuerte. Nach Erkenntnissen der Ermittler galt die Attacke zwei Männern, die verletzt wurden. Auch drei weitere Männer, die keine Verbindungen zu den verfeindeten Gangs hatten, erlitten Verletzungen.

Der Angeklagte war bereits am Donnerstag wegen Mordes, versuchten Mordes und vorsätzlicher schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Nun wurde das Strafmaß verkündet. Angehörige der getöteten Frau beschimpften ihn als «Ratte» und «Drecksack», wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Einen 20 Jahre alten Komplizen hatte die Jury wegen Beihilfe und illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen. Er hatte demnach ein gestohlenes und vom Täter genutztes Auto verbrannt, um Spuren zu verwischen. Das Gericht verurteilte ihn zu neun Jahren Haft.

In Liverpool wurden seit Sommer 2022 mehrere Menschen zufällig zu Opfern tödlicher Bandenkriege. Für besonderes Aufsehen sorgte der Tod einer Neunjährigen im August. Das Mädchen wurde erschossen, als ein Schütze auf einen anderen Mann feuerte, der sich in das Haus des Kindes flüchtete. Die Mutter hatte die Tür geöffnet, um nach der Ursache für den Lärm auf der Straße zu schauen. Der Täter wurde wegen Mordes zu mindestens 31 Jahren Haft verurteilt.