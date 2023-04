BANGKOK: Der Oberste Gerichtshof hat das Todesurteil gegen einen ehemaligen Schuldirektor bestätigt, der vor drei Jahren bei einem Raubüberfall auf ein Goldgeschäft in Lopburi drei Menschen niedergeschossen und vier weitere verletzt hatte.

Am Mittwoch (26. April 2023) wies das Gericht das Plädoyer des Angeklagten Prasittichai Khaokaew mit der Begründung zurück, die Opfer seien kaltblütig getötet worden und die Tötung sei eine unmenschliche Tat.

Der gefesselte Angeklagte wurde am Mittwoch um 10.00 Uhr zur Urteilsverkündung in den Strafgerichtshof gebracht. Khun Prasittichai, ein ehemaliger Direktor einer Grundschule in Singburi, wurde mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter Mord ersten Grades, versuchter Mord, Raub und Tragen einer Waffe an einem öffentlichen Ort.

Er muss sich vor Gericht mit 10 Nebenklägern auseinandersetzen, darunter Eigentümer der Juwelierfiliale Aurora Design Co. Ltd., Opfer und Familien der Getöteten.

Am 9. Januar 2020 betrat der maskierte Khun Prasittichai den Aurora Gold Shop im Robinson-Einkaufszentrum in Lopburi mit einer Pistole und erschoss den Wachmann. Dann sprang er auf die Glasvitrine und eröffnete das Feuer auf die weiblichen Angestellten, wobei er eine von ihnen tötete und eine weitere schwer verletzte.

Nachdem er sich den Schmuck geschnappt und das Einkaufszentrum verlassen hatte, feuerte er auf ein anderes Geschäft und tötete ein Kleinkind, das mit seiner Mutter das Geschäft verließ.

Am 27. August 2021 befand das Strafgericht ihn für schuldig, gegen mehrere Artikel des Strafgesetzbuches verstoßen zu haben, darunter Artikel 289 (6), 60, 80, 339, 340, 371 und 376. Außerdem wurde er des Verstoßes gegen das Waffengesetz für schuldig befunden.

Das Gericht verhängte außerdem die Todesstrafe gegen ihn. Obwohl Khun Prasittichai keine Berufung gegen den Schuldspruch einlegte, beantragte er die Umwandlung der Todesstrafe.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte jedoch das Todesurteil, weil die Schießerei in einem Einkaufszentrum stattgefunden hatte, das ein öffentlicher Ort mit vielen Kunden ist. Das Gericht erklärte außerdem, Khun Prasittichai habe drei unschuldige Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt, und zwar in einer Aktion, die eklatant, grausam, gefährlich und unmenschlich war.

Das Urteil wies darauf hin, dass Khun Prasittichai zu dieser Zeit Schuldirektor war und daher ein gutes Gewissen haben und als gutes Beispiel dienen sollte, anstatt Verbrechen zu begehen. Daher gebe es keinen Grund, die Strafe umzuwandeln, sagte das Gericht.

Neben der Todesstrafe wurde er auch dazu verurteilt, den 10 Mitangeklagten Entschädigungen in Höhe von 99.000 Baht bis 2,25 Millionen Baht zu zahlen.

Bevor sein Fall vor das höchste Gericht gebracht wurde, hatte das Berufungsgericht am 20. Juli letzten Jahres seine Berufung mit der Begründung abgelehnt, dass Khun Prasittichai keine Reue zeige und sich nicht der Polizei gestellt habe. Er wurde erst gefasst, nachdem die Polizei eine Untersuchung durchgeführt hatte, die zu seiner Verhaftung führte.

Das Berufungsgericht stellte außerdem fest, dass der Angeklagte nur aufgrund der starken Beweise gegen ihn auf schuldig plädiert hatte, weshalb es keinen Grund gab, das Todesurteil umzuwandeln.

Thailand hält an der Todesstrafe fest und hat seit 1935.326 Menschen hingerichtet, 319 durch Erschießen (zuletzt am 11. Dezember 2002) und sieben durch eine tödliche Injektion (zuletzt am 18. Juni 2018).

Das thailändische Recht sieht die Todesstrafe für 35 Verbrechen vor, darunter Hochverrat, Mord und Drogenhandel.