CHACHOENGSAO: Der mutmaßliche Fahrer, der beschuldigt wird, einen philippinischen Radfahrer mit seinem Van erfasst und getötet zu haben, wurde am Donnerstagnachmittag verhaftet.

Die Polizei nahm den 29-Jährigen in der Provinz Sa Kaeo fest. Er soll am frühen Dienstagmorgen mit seinem Van in der Provinz Chacheongsao eine rote Ampel missachtet und den Radfahrer erfasst haben. Dann flüchtete er. Das 55-jährige Opfer aus Manila und weitere Radfahrer nahmen am Langstrecken-Radrennen „1.000 BRM“ teil. Die Rallye war am Samstag an Bangkoks Flughafen Suvarnabhumi mit dem Ziel Trat gestartet worden.

Der Van wurde später in einer Autowerkstatt im Bangkoker Bezirk Min Buri gefunden. Berichten zufolge kam der Fahrer am Mittwoch um 8 Uhr in die Werkstatt und erzählte dem Besitzer, sein Van sei mit einem Ochsen zusammengestoßen. Die Polizei sammelte DNA und Fingerabdrücke im Fahrzeug, bevor sie am selben Tag einen Haftbefehl erhielt.