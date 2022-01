Foto: The Nation

BANGKOK: In Bangkok wurde ein Polizeibeamter festgenommen und angeklagt, nachdem er mit seinem Motorrad eine Ärztin angefahren und tödlich verletzt hatte, als sie an einem Zebrastreifen über die Straße ging.

CCTV-Bilder zeigen, wie Dr. Waralak S.-J., eine Augenärztin an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, am 21. Januar den Zebrastreifen vor dem Bhumirajanagarindra Kidney Institute Hospital im Bezirk Phayathai überquert. Ein Lieferwagen stoppt, um sie vorbeizulassen, bevor ein rotes Ducati-Motorrad mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur auftaucht und Dr. Waralak erfasst und schwer verwundet.

Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen und einem gebrochenen rechten Bein ins Rajavithi Hospital gebracht, wo es einen Tag später seinen schweren Verletzungen erlag..

Der Motorradfahrer – Oberstleutnant Norawit B. – ein Polizist außer Dienst – erlitt eine leichte Verletzung an seinem Mund und wartete am Unfallort, bis die Polizei eintraf. Er wurde am Sonntag wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge angeklagt. Er wurde ohne Kaution freigelassen, nachdem er sich freiwillig der Polizei gestellt hatte.