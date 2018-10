NAKHON PATHOM: Ein 71 Jahre alter Mann hat auf dem Parkplatz vor einem Tesco Lotusmarkt in Nakon Pathom mehrfach auf einen Mann geschossen, weil dieser angeblich seine Tochter seit zwei Jahren verfolgt hat.

Der Schütze will den jungen Mann mehrfach gewarnt haben, sich von seiner Tochter fern zu halten. Auf dem Parkplatz feuerte der Vater auf den in einem Pick-up sitzenden Mann. Dieser wurde getroffen und flüchtete blutüberströmt in die Bäckerei des Einkaufszentrums. Wenig später wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Als die Polizei bei Tesco Lotus eintraf, wartete der Schütze mit einer Pistole in den Händen neben seiner Familie in seinem Toyota. Die Beamten stellten an dem Pick-up des jungen Mannes vier Einschusslöcher fest. Die beiden Vorderreifen waren zerschossen worden. Laut der Polizei soll der Mann zwei Jahre mit der Tochter des 71-Jährigen geflirtet haben. Doch diese wies ihn ab. Dann beleidigte der Mann den Vater auf Facebook. Das verschärfte die Situation und führte schlussendlich zu dem Drama auf dem Parkplatz von Tesco Lotus. Der Schütze wurde festgenommen.