«To my darling Mama»: Rede von Charles begeistert britische Medien

Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.22

Charles und Camilla nehmen Blumen entgegen und schütteln Hände

LONDON: Der neue britische König Charles III.

(73) und Königin Camilla (75) haben am Samstag spontan auf der Londoner Prachtstraße «The Mall» aus der Menge Blumen entgegengenommen und Hände geschüttelt. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, parkte der Wagen des Paares mitten auf der Straße, an der sich Tausende Schaulustige eingefunden hatten, um einen Blick auf das Königspaar zu erhaschen. Charles und Camilla wurden mit Applaus und «Lang lebe der König»-Rufen begrüßt. Auch die Nationalhymne wurde angestimmt.

Mann überspringt Absperrung bei Buckingham-Palast - Festnahme

LONDON: Weil er eine Absperrung nahe des Buckingham-Palasts übersprang, hat am Samstag ein Mann während der Zeremonien zur Nachfolge von Königin Elizabeth II. in London kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Wie auf einem kurzen Videoclip, der in sozialen Medien kursierte, zu sehen war, rannte der Mann über die gesperrte Prachtstraße «The Mall». Er wurde dann von mehreren Polizisten zu Boden gebracht, gefesselt und abgeführt.

Scotland Yard bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur und teilte mit, der Mann verbleibe zunächst in Gewahrsam. Warum er über die Absperrung sprang, war zunächst unklar. Charles III. (73) war am Morgen zum neuen König ausgerufen worden. Er machte am Abend mit seinem Wagen auf «The Mall» Halt, um mit den Menschen zu sprechen, die sich dort versammelt hatten. Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben.

Leichenzug für Queen durch Zentrum Londons am Mittwoch

LONDON: Der Sarg mit der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. wird am kommenden Mittwoch (14. September) in einer öffentlichen Prozession durch die Straßen der Londoner Innenstadt gefahren werden.

Wie der Palast am Samstag mitteilte, soll der Sarg auf einem als Lafette bezeichneten, von Pferden gezogenem Fuhrwerk vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht werden. Der Leichenzug soll die Prachtstraße «The Mall» hinabführen und über den Exerzierplatz Horse Guards Parade und die Straßen White Hall und Parliament Street zum als Palace of Westminster bezeichneten Parlament führen. Dort soll die Queen vier Tage lang aufgebahrt werden.

Das Staatsbegräbnis ist für den 19. September in der Westminster Abbey geplant. Anschließend wird der Sarg nach Windsor gebracht, wo die Queen an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip beigesetzt wird.

Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland.

Queen-Tochter Anne begleitet Sarg ihrer Mutter nach London

LONDON: Queen-Tochter Prinzessin Anne begleitet den Sarg ihrer Mutter bei der Überführung von Schottland nach London.

Die Princess Royal werde an Bord des Flugzeugs der britischen Luftwaffe sein, das den Leichnam von Königin Elizabeth II. am Dienstagnachmittag von der schottischen Hauptstadt Edinburgh zum Luftwaffenstützpunkt Northolt nordwestlich der britischen Hauptstadt fliegt. Das teilte der Palast am Samstag mit. Von Northolt wird der Sarg dann zum Buckingham-Palast gefahren, von wo aus er am Mittwochnachmittag in einer Prozession zum Palace of Westminster gebracht wird.

Queen wird vier Tage lang im Palace of Westminster aufgebahrt liegen

LONDON: Der Leichnam von Queen Elizabeth II.

soll nach ihrer Überführung nach London in der kommenden Woche vier Tage lang im Palace of Westminster aufgebahrt werden. Der Sarg mit der am Donnerstag gestorbenen Monarchin solle ab kommenden Mittwoch (14. September) in der Westminster Hall des britischen Parlamentsgebäudes stehen, bestätigte der Buckingham-Palast am Samstag. Dort soll auch die britische Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, der Queen einen letzten Besuch abzustatten und zu trauern. Queen Elizabeth II. war am vergangenen Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral im Alter von 96 Jahren gestorben.

Britische Abgeordnete schwören König Charles die Treue

LONDON: Premierministerin Liz Truss und mehrere weitere Mitglieder des britischen Parlaments haben einen Eid auf den neuen König Charles III.

abgelegt. Die Politikerinnen und Politiker schworen in einer Sondersitzung des Unterhauses am Samstag dem Monarchen sowie seinen Thronfolgern die Treue und baten um Gottes Beistand. Weitere Abgeordnete sollten zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit haben, dieses Versprechen abzugeben. Die Abgeordneten hatten nach ihrer Wahl Königin Elizabeth II. ihre Gefolgschaft versichert. Während der Phase der Staatstrauer bis zum Begräbnis der Queen ist der reguläre Betrieb des Parlaments ausgesetzt.

Prinz William trauert um seine «Grannie»

LONDON: Prinz William ist nach eigenen Worten tieftraurig über den Tod der Queen, doch er findet es zumindest tröstlich, dass alle seine drei Kinder noch bewusste Erinnerungen an ihre Urgroßmutter zurückbehalten werden. George (9), Charlotte (7) und Louis (4) hätten viele Urlaube gemeinsam mit ihr verbracht.

In einer am Samstag zusammen mit seiner Frau Kate veröffentlichten Erklärung versicherte der jetzige Thronfolger und Prinz von Wales: «Sie war an meiner Seite in meinen glücklichsten Momenten. Und sie war an meiner Seite in den traurigsten Tagen meines Lebens. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde, aber ich glaube, es wird einige Zeit dauern, bis mir wirklich im vollen Umfang bewusst werden wird, was ein Leben ohne Grannie bedeutet.» Dass nun so sehr um sie getrauert werde, zeige letztlich nur, wie sehr sie zu Lebzeiten geliebt worden sei. Der 40 Jahre alte William versprach: «Ich werde ihr Andenken ehren, indem ich meinen Vater, den König, in jeder denkbaren Weise unterstützen werde.»

Ein letztes Marmeladen-Sandwich für die Queen

EDINBURGH: In Gedenken an den letzten großen komödiantischen Auftritt der Queen hat jemand in Schottland statt Blumen ein Marmeladen-Sandwich niedergelegt. Das in eine Plastiktüte verpackte Brot lag zusammen mit einem Paddington-Plüschbären vor den Toren des königlichen Holyrood-Palastes in Edinburgh, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag meldete.

Die ungewöhnlichen Mitbringsel sind eine Hommage an eine überraschende schauspielerische Einlage der Queen, die sich für einen Videoclip zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum in diesem Jahr mit dem animierten, aus Kinderbüchern und Filmen bekannten Paddington-Bären zum Tee getroffen hatte. Dazu gab es - ganz nach Paddingtons Geschmack - Marmeladen-Sandwiches. Sie habe immer eins in ihrer Handtasche dabei, verriet die Monarchin dem Bären - und zog prompt ein Sandwich aus ihrer feinen schwarzen Ledertasche hervor.

Der Clip wurde erstmals zum Auftakt eines Konzerts mit etlichen britischen Stars gezeigt, das am Jubiläumswochenende Anfang Juni in London stattfand. Die Menschenmassen vor dem Buckingham-Palast zollten der Queen mit großem Jubel und Applaus Anerkennung für ihre schauspielerischen Qualitäten - in den sozialen Medien ging das Video viral.

Charles III. trifft Kabinettsmitglieder, Opposition und Erzbischof

LONDON: Nach seiner offiziellen Proklamation hat König Charles III. erstmals mehrere Mitglieder des britischen Kabinetts empfangen. Fernsehbilder zeigten, wie Premierministerin Liz Truss im Londoner Buckingham-Palast dem neuen Staatsoberhaupt am Samstag ihre wichtigsten Minister vorstellte. Vizeregierungschefin Thérèse Coffey begrüßte den Monarchen mit einem Knicks.

Auch Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei und Vorsitzende anderer Oppositionsparteien erhielten eine Audienz. Während der Proklamation hatte Charles der Tradition entsprechend angekündigt, sich vom Rat der gewählten Parlamente leiten zu lassen. Charles empfing zudem Justin Welby, Erzbischof von Canterbury und Oberhaupt der anglikanischen Kirche.

Dieses Mal keine Verhaspler bei König Charles' vielen Vornamen

LONDON: Während der Proklamationszeremonien in London wurde der neue König mehrfach mit seinem vollen Namen angesprochen: Charles Philip Arthur George. Das ging den Zeremonienmeistern am Samstag glatt über die Lippen. Weniger Glück hatte Charles erste Frau Diana bei ihrer Hochzeit 1981: Als sie das Eheversprechen nachsprach, verhaspelte sich die damals 20-Jährige bei der Reihenfolge der Namen, und sagte: Philip Charles Arthur George.

Diana und Charles ließen sich 1996 scheiden. Sie kam am 31. August 1997 bei einem Autounfall ums Leben. König Charles verwies nun in seinen öffentlichen Äußerungen mehrfach auf seine zweite Frau Camilla, mit der er seit 17 Jahren verheiratet ist. Diana, die Mutter seiner Söhne Prinz William und Prinz Harry, erwähnte er nicht.

Mehrere Kinder und Enkel der Queen besuchen Gottesdienst in Schottland

LONDON: In Schottland haben Mitglieder der königlichen Familie am Samstag an einem Gebetsgottesdienst zum Gedenken an die Queen teilgenommen. Sie verließen Schloss Balmoral, wo Königin Elizabeth II. am Donnerstag gestorben war, am Nachmittag und gingen in die nahe gelegene Kirche Crathie Kirk. Die Königin selbst war dort jahrelang regelmäßiger Gast, wenn sie den Sommer auf Balmoral verbrachte. Auf dem Rückweg stiegen einige aus ihren Autos aus und begrüßten Wartende, die ihnen ihr Beileid ausdrücken wollten, darunter Prinz Andrew und Prinz Edward.

«Wir haben einen Tag mit ihr bekommen», sagte Andrew der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge über die Trauerphase nach dem Tod seiner Mutter und bedankte sich bei den Trauernden in Balmoral. «Jetzt beginnen wir den Prozess, sie zu übergeben.»

Anwesend waren noch drei der vier Kinder: Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Ihr älterer Bruder Charles ist seiner Mutter auf den Thron gefolgt und seit Freitag wegen zahlreicher Termine zurück in London. Auch die Enkelgeneration war teils in Balmoral: unter anderem die Kinder von Anne, Peter Phillips und Zara Tindall, sowie die Kinder von Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie.

Prinz William, der jetzige Thronfolger, hatte an der Seite seines Vaters ebenfalls Termine in London. Sein Bruder, Prinz Harry, war am Freitag ebenfalls nach London zurückgekehrt. Harry und seine Frau Meghan, die in Kalifornien leben, waren wegen Wohltätigkeitsanlässen in Europa, als die Königin starb. Nach unbestätigten Berichten wollten sie bis zur Beerdigung der Königin in London bleiben.

Imker informiert königliche Bienen über Tod der Queen

LONDON: Der königliche Imker hat die Bienen auf dem Gelände des Buckingham-Palastes über den Tod der Queen und die Thronbesteigung ihres ältesten Sohns Charles informiert. Er habe schwarze Schleifen um die Bienenstöcke gebunden und ihnen die traurige Nachricht auch mündlich überbracht, sagte John Chapple (79) der Zeitung «Daily Mail». Demnach sprach er den Bienen in besänftigendem Ton zu: «Die Herrin ist tot, aber geht nicht fort. Euer neuer Herr wird euch ein guter Herr sein.»

Die Handlung geht demnach auf einen alten Aberglauben zurück, nach dem die Bienen die Honigproduktion einstellen würden, sollten sie nicht zeitnah über den Thronwechsel unterrichtet werden.

König Charles III: Wer waren eigentlich Charles I. und Charles II.?

LONDON: Vor König Charles III. (73) haben bereits zwei Monarchen mit dem Namen Charles auf dem britischen Thron gesessen.

Charles I. (auf Deutsch: Karl I.) aus dem Hause Stuart regierte zwischen 1625 und 1649 in England, Schottland und Irland. Die Komiker-Crew Monty Python scherzte einmal: Das Interessanteste an ihm sei, dass er zu Beginn seiner Herrschaft rund 1,68 Meter groß war, am Ende aber nur noch etwa 1,42 Meter. Denn wegen eines Streits mit dem Parlament und der anschließenden beiden Bürgerkriege wurde er geköpft. Grund: Hochverrat. Als Tyrann, Verräter, Staatsfeind und Mörder wurde er im Alter von 48 Jahren hingerichtet. Danach gelang die Macht in die Hände der Republik-Anhänger unter Oliver Cromwell.

Charles II. war zwischen 1660 und 1685 König. Nach der Herrschaft der Cromwell-Nachfolger beschloss das Parlament, dem Sohn von Charles I. die Königswürde zu verleihen. Er ließ Cromwell exhumieren und köpfen. Während seiner Regentschaft eroberte die englische Flotte unter anderem Nieuw Amsterdam (später New York) von den Niederländern. Durch seine Heirat mit der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza kamen die wichtigen Hafenstädte Tanger (Marokko) und Bombay (Indien; heute Mumbai) in den Besitz der Krone. Charles, der auch «The Merry Monarch» (Vergnügter Monarch) genannt wird, hatte mindestens 14 Nachkommen von Mätressen. Er starb mit 54 Jahren.

Charles III. in der Londoner City zum König ausgerufen

LONDON: Nach der ersten Verlesung seiner Proklamation als König im St.-James's-Palast in Westminster ist Charles III. auch in der City of London als neuer König ausgerufen worden. Vor der Royal Exchange, dem Ort der ersten Börse in London, versammelten sich dazu am Samstag Gardesoldaten, Offizielle sowie Tausende Schaulustige. In einer feierlichen Prozession zog der Lord Mayor, der dem Finanzdistrikt vorsteht, von seinem als «Mansion House» bezeichneten Sitz zur Royal Exchange, bevor die Bekanntmachung, von Fanfaren eingeleitet, von einem Herald verlesen wurde. Anschließend wurde die Nationalhymne mit der neuen Zeile «God Save the King» gesungen.

Die Queen war am Donnerstag auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben.

Charles III.: Bin bestärkt durch Unterstützung Camillas

LONDON: Der neue britische König, Charles III., hat bei seiner Ansprache zur Proklamationszeremonie als neues Staatsoberhaupt auch die Bedeutung seiner Frau, Königin Camilla, hervorgehoben.

«Ich bin zutiefst bestärkt durch die fortwährende Unterstützung meiner geliebten Frau», sagte der 73-Jährige bei der Zeremonie im Londoner St.-James's-Palast am Samstag. Camilla (75) wurde durch den Tod von Queen Elizabeth II. zur Queen Consort. Den Titel trug zuletzt die Mutter der gestorbenen Monarchin, Queen Mum.

Briten erhalten Feiertag für Beisetzung von Queen Elizabeth II.

LONDON: Am Tag der Beisetzung von Königin Elizabeth II.

sollen die Menschen in Großbritannien frei bekommen. Bei seiner Proklamation am Samstag in London genehmigte der neue König Charles III. einen zusätzlichen Feiertag. Das könnte darauf hinweisen, dass das Staatsbegräbnis für die am Donnerstag gestorbene Queen am Montag, den 19. September, stattfinden soll. Als möglicher Termin gilt bisher auch der 18. September, doch das ist ein Sonntag. Eine offizielle Bestätigung des Datums steht noch aus.

König Charles III.: Werde Beispiel meiner Mutter folgen

LONDON: Der neue britische König Charles III. hat sich dem Erbe seiner Mutter Königin Elizabeth II. verpflichtet. «Meine Mutter hat ein Beispiel von lebenslanger Liebe und selbstlosem Dienst gesetzt», sagte Charles am Samstag in London. Ihre Regentschaft sei beispiellos gewesen in Länge, Hingabe und Ergebenheit. «Ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und Aufgaben äußerst bewusst, die mir weitergegeben wurden», betonte der Monarch. «Indem ich diese aufnehme, werde ich mich bemühen, dem Vorbild folgen, das gesetzt wurde.»

Charles war zuvor offiziell zum neuen Staatsoberhaupt ausgerufen worden. Er war bereits mit dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. am Donnerstag automatisch König geworden.

König Charles hat am Samstag vollen Terminkalender

LONDON: Charles III. hat nach seiner offiziellen Proklamation zum König am Samstag bereits einen vollen Terminkalender. Insgesamt vier Audienzen waren für den Nachmittag geplant, wie der Buckingham-Palast am Samstag mitteilte. Zunächst trifft König Charles den Erzbischof von Canterbury, anschließend die Premierministerin Liz Truss und Minister ihrer Regierung, danach Vertreterinnen und Vertreter der Opposition und schließlich den Dekan von Westminster.

Der Geistliche, David Michael Hoyle, hat als Vorsteher der Westminster Abbey eine besondere Stellung: Die Abbey - Abtei - hat den Status «königliche Abtei» und der Dekan untersteht damit nicht dem Erzbischof von Canterbury, dem geistlichen Oberhaupt der Kirche von England, sondern dem Monarchen direkt.

Erneut Tausende Trauernde am Buckingham-Palast

LONDON: Auch zwei Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. reißt der Strom an Trauernden am Londoner Buckingham-Palast nicht ab. Schon am frühen Samstagmorgen fanden sich Tausende Menschen ein, um Blumen oder Karten niederzulegen, eine Kerze anzuzünden oder innezuhalten. Trotz der Menschenmassen war die Atmosphäre ruhig und respektvoll, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Etliche Trauende reisten auch von weiter entfernt an.

Damit das Anwesen im Londoner Regierungsviertel Westminster nicht unter dem Blumenmeer versinkt, dürfen alle Sträuße zwölf Stunden lang davor liegen, bevor sie in den angrenzenden Green Park gebracht werden. Darauf weist auch ein Schild am Zaun des Palastes hin.

Australischer Premier legt vor Statue der Queen Kranz nieder

CANBERRA: Zu Ehren der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. haben der australische Premierminister Anthony Albanese und andere Spitzenpolitiker am Samstag in der Hauptstadt Canberra Kränze niedergelegt. Die Zeremonie fand vor einer Statue der Monarchin auf der so genannten «Queen's Terrace» am australischen Parlament statt. Die Queen hatte die Bronzestatue 1988 selbst bei einer Reise nach Australien enthüllt. «So viele Australier haben sie bewegend gewürdigt und trauern um diesen enormen Verlust», sagte Albanese anschließend.

Viele trauernde Bürger legten vor dem australischen Government House, der Residenz von Generalgouverneur David Hurley, Blumen ab. In ihrer Funktion als Königin von Australien werden britische Königinnen oder Könige in dem Commonwealth-Land vom Generalgouverneur vertreten.

«To my darling Mama»: Rede von Charles begeistert britische Medien

LONDON: Die erste Rede von König Charles III. hat in Großbritannien viel Lob und Begeisterung ausgelöst. Der neue britische Monarch hatte darin am Freitag sichtlich bewegt das Versprechen seiner am Donnerstag gestorbenen Mutter Elizabeth II. zum lebenslangen Dienst am Volk erneuert. Die renommierte Zeitung «The Times» kommentierte am Samstag, der neue König habe mit seinen emotionalen Worten seinen Kritikern ganz direkt geantwortet.

«Mitten in all seinem Kummer, seinen aufrichtigen Würdigungen für seine Mutter und seinen warmen Worten über seine Familie zählte ein Wort in der Ansprache des Königs an die Nation mehr als alle anderen: Dienst», würdigte das Blatt. Charles habe damit die Botschaft an die Nation gesendet, dass er dem Beispiel seiner Mutter folgen werde.

Zahlreiche Zeitungen in Großbritannien wählten am Samstag Charles' berührende Ansprache an seine Mutter - «To my darling Mama, thank you» - als Aufmacher für ihre Titelseiten. Die «Daily Mail» sprach von einer «exquisiten und zutiefst persönlichen Hommage» an Elizabeth II. Der «Daily Mirror» würdigte: «Das Versprechen unseres neuen Königs an die Nation: Loyalität, Respekt, Liebe.» Die «Financial Times» titelte, der «lebenslange Lehrling» Charles III. trete nun ins Rampenlicht.