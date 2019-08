Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

BANGKOK: Mehr als 3.700 Personen haben bisher die Petition einer Ausländergruppe aus dem Isaan unterschrieben, mit der die Immigration aufgefordert werden soll, die TM30-Meldepflicht abzuschaffen.

Sobald das Ziel von 10.000 Unterschriften erreicht ist, wird die Petition an den thailändischen Premierminister, den Leiter Immigration und den Leiter der Behörde für auswärtige Angelegenheiten geschickt. Die Petition wurde veröffentlicht (https://reform-thai-immigration.com/), nachdem die Unzufriedenheit der Expat-Community in Thailand mit der nunmehr strengen Umsetzung von Artikel 37 des Einwanderungsgesetzes zugenommen hatte. Artikel 37 ist keine neue Vorschrift, sie wurde aber in früheren Jahren nur selten durchgesetzt.

Artikel 37 schreibt vor, dass Ausländer, die sich in Thailand aufhalten, sich bei der Immigration melden müssen, wenn sie länger als 24 Stunden an einer anderen Adresse bleiben. „In Thailand gibt es 77 Provinzen. Das heißt, wenn ein ausländischer Lehrer in Buriram lebt und ein Wochenende in Surin verbringt, kann er am Montagmorgen nicht unterrichten. Er muss sich bei der Immigration melden. Ebenso muss der Vermieter (seine Frau) den Ausländer mit einem Formular TM30 bei der Immigration melden. Bis 2018 wurde die Verwendung des Formulars TM30 nie strikt durchgesetzt. Aber jetzt werden Ausländer und Thailänder bestraft, weil sie das Formular TM30 nach einem Wochenende in einer anderen Provinz nicht bei ihrer Rückkehr an ihre Heimatadresse eingereicht haben. Diese Meldung gilt auch für Touristen, aber es ist die Pflicht der Hotels, diese Ausländer zu melden“, heißt es auf der Petitionswebsite.